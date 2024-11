Israele: sosteniamo chi rifiuta di arruolarsi!

Di fronte al genocidio che continua a perpetuarsi a Gaza e in Cisgiordania, e che ora si sta allargando anche al Libano, crediamo che sia più che mai necessario dare voce e sostegno a chi, all’interno di Israele, lotta contro il governo di Netanyahu e in generale contro le politiche di apartheid contro le popolazioni palestinesi.

Le voci di opposizione si stanno moltiplicando e fra queste sempre più rilevanza assume quella di chi rifiuta di prestare il servizio militare obbligatorio nell’esercito di Tel Aviv.

Da tanti anni l’organizzazione Refuser Solidarity Network fornisce sostegno politico e legale verso tuttə coloro che decidono di non rispondere alla chiamata alle armi, subendo così mesi di carcere.

Come antimilitaristə vogliamo amplificare la loro voce nonché fornire solidarietà concreta attraverso l’invio di fondi per le loro spese legali.

Per questo lanciamo una campagna pubblica di sostegno.

Chiunque può versare direttamente i contributi tramite il loro sito refuser.org

Per un Medio Oriente senza eserciti, senza confini, senza stati.