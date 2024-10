Garibaldi fu ferito (ma il lavoro dipendente non se la passa meglio)

«Mai così tanti occupati dai tempi di Garibaldi» tuona Meloni, evidentemente in cerca di gloria. Tralasciando Garibaldi e i sempre paradossali richiami storici della destra, è vero che l’occupazione è aumentata: «Il numero di occupati a marzo 2024 supera quello di marzo 2023 dell’1,8% (+425mila unità)», mentre «Il numero di occupati a luglio 2024 supera quello di luglio 2023 del 2,1% (+490mila unità)».

Ma alla luce di questi dati si deve festeggiare innalzando peana all’operato della destra governativa oppure, superata la superficialità dei messaggi politici a mezzo stampa, entrare nel merito delle questioni?

Siamo per la seconda ipotesi e per questo ci soffermeremo su alcuni punti dirimenti:

innanzitutto, per l’ISTAT risultano “occupate” persone che abbiano lavorato almeno un’ora durante il lasso di tempo utile per il rilevamento dati (una settimana), per cui «sono conteggiati tra gli occupati anche gli irregolari e quelli che contribuiscono al compenso familiare pur non risultando in alcun modo in attività»;

rispetto a 12 mesi fa «scende il numero di persone in cerca di lavoro (-16,7%, pari a -334mila unità) mentre cresce quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,2%, pari a +21mila)»;

il totale delle ore lavorate torna lievemente a calare (-0,2%). Fa eccezione il settore dei servizi, che comunque «sono anche l’unica branca in cui i redditi da lavoro dipendente pro capite sono scesi (-0,3%)». Un’indicazione del fatto che parte dell’aumento occupazionale sia dovuto a lavoro sottopagato e precario;

i dati sembrano evidenziare un travaso di lavoro dipendente verso quello autonomo e, difatti, «Nell’arco dei dodici mesi l’occupazione cresce tra i dipendenti permanenti (+2,8%) e gli autonomi (+5,0%), mentre diminuisce tra i dipendenti a termine (-6,6%)». È possibile che il calo dei dipendenti a termine sia in buona parte dovuto all’ingrossarsi degli autonomi, secondo la nota e infausta dinamica che vede lavoratori di “serie B” costretti dall’imprenditore a farsi la Partita Iva, pagando le relative imposte di propria tasca ma continuando a vivere nei fatti, in tutto e per tutto, un rapporto di lavoro dipendente;