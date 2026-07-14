È uscito GERMINAL numero 137!

L’ultimo numero di Germinal è uscito il Primo Maggio, come ogni anno, ma ve lo ricordiamo ora per non rischiare di farvi affrontare il periodo estivo senza aver sfogliato le sue pagine. È l’edizione 137 dello storico giornale anarchico e libertario di Trieste, Friuli, Isontino, Veneto, Slovenia e ovunque vorrete leggere e distribuire le sue 36 pagine di libertà e autogestione, di lotte contro il militarismo, il capitalismo, lo specismo, la repressione, lo sfruttamento…

Questa edizione presenta una novità: l’indice completo e buona parte degli articoli sono ora disponibili anche online all’indirizzo germinalonline.org/137. Attualmente sono consultabili una decina di articoli, ma altri se ne aggiungeranno nelle prossime settimane, ritornate quindi a trovarci e potrete leggerli e condividerli. Un aiuto nella divulgazione è certamente gradito ad autrici/autori e alla redazione, così come la diffusione del giornale cartaceo che ci auspichiamo faccia circolare fino all’ultima delle mille copie stampate e, con loro, le idee.

Invitiamo infine lettrici e lettori a sottoscrivere l’abbonamento annuo; per informazioni, arretrati e abbonamenti scrivete a germinalredazione@gmail.com.

Benni AP – gruppo anarchico Germinal Trieste