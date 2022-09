Comunicato da Catania: Foglio di via per scritte murali contro Frontex

Lo scorso 24 agosto, la questura di Catania ha dato un foglio di via di un anno dal comune etneo a un compagno che fa parte di diverse realtà politiche e associative impegnate, in città e in Sicilia, nella lotta antirazzista e per la libertà di movimento delle persone migranti.

Il foglio di via è stato comminato a seguito della notifica di un procedimento penale a suo carico con l’accusa di deturpamento e imbrattamento. Secondo il verbale, sulla “facciata principale della sede dell’Agenzia Frontex, sita in questa via Transito nr. 74” a Catania, “veniva lanciata della vernice contenuta in alcune latte e, mediante l’uso di bombolette spray, venivano scritte le seguenti frasi: “FRONTEX UCCIDE” e “BASTA MORTI””.

Conosciamo il ruolo mortifero che l’agenzia europea della guardia di frontiera e costiera Frontex ha nel Mar Mediterraneo e agli altri confini della Fortezza Europa. Se servisse, l’inchiesta del quotidiano Le Monde che ha portato alle dimissioni in aprile scorso dello stesso direttore di Frontex, mostra bene la mancanza di trasparenza e le continue violazioni di diritti umani, come i respingimenti illegali in mare, che contraddistinguono l’operato di quest’agenzia. Non ci stupisce, quindi, se la sua seconda sede in Europa, che si trova a Catania, si sia ritrovata con delle scritte che indicano alla città che Frontex è complice delle stragi razziste compiute in mare.

Sottolineando che il compagno oggetto di tale provvedimento è allo stato attuale soltanto indagato, ci preme riflettere sul senso di questo foglio di via. E’ stato infatti apparentemente dato perché il compagno risulta residente in un’altra regione, rendendo irrilevante che da quasi due anni la sua vita lavorativa, sociale e affettiva è radicata in questa città siciliana.

Questo atto segnala l’ennesima stretta repressiva in corso. E’ gravissimo che a Catania, come in molte altri parti di Italia, le questure continuino sempre di più a scegliere il foglio di via come metodo di censura e repressione a carico di attivistx impegnatx su diversi fronti di lotta.

Non tolleriamo che si leda il diritto alla vita sociale, politica, affettiva e lavorativa con una misura repressiva che pone chi ne viene colpitx in un inaccettabile tempo d’attesa ed esilio. Una misura che richiede ingenti spese legali per poter essere revocata ma che può essere data sulla base di quelli che sembrano pregiudizi, in modo rapido e ampiamente discrezionale.

Infine, mostriamo l’amaro parallelismo che si viene a creare: nel foglio di via viene infatti ordinato il “rimpatrio” a proprie spese verso il luogo di residenza, così come spesso succede a chi viene colpitx da un provvedimento di respingimento alla frontiera. Sappiamo che la solidarietà collettiva coprirà i costi legati a questo spostamento coatto comminato all’attivista noborder e alla sua difesa legale. Chi è invece migrante, e magari anche razzializzatx, non ha quasi mai il privilegio di ricevere questo tipo di supporto.

E’ per questo che non smetteremo di dire che dei fogli di carta non possono decidere dove le persone devono fermarsi o non possono andare. Se pensano di farci paura o di isolarci si sbagliano, la lotta contro

ogni tipo di frontiera e per la libertà di movimento e autodeterminazione delle persone continua.

Antirazzistx catanesi

Le prime firme che aderiscono all’appello:

Sorcio Rosso

Arci Melquiades APS

Rete Antirazzista Catanese

Comitato di Solidarietà Popolare “Graziella Giuffrida”

C.s.a. Officina Rebelde

Comitato Territoriale ARCI Catania

Cobas Catania

Libera Assemblea Degenere Pratiche LGBTQIA+ Catania

Gruppo Anarchico Galatea – FAI Catania

Associazione Penelope coordinamento solidarietà sociale onlus

Comitato NoMUOS / NoSigonella

Potere al Popolo Catania

Arci Sicilia

Arci Amari – Caltagirone

Arci Porco Rosso – Palermo

Rete dell’agricoltura contadina e del lavoro in autogestione FM Sicilia

Casa del mutuo soccorso FM Sicilia

Contadinazioni

FuoriMercato autogestione in movimento

Associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato – Cinisi

Progetto 20k – Ventimiglia

LasciateCIEntrare

Rete Mai Più Lager – NO ai Cpr – Milano

Linea d’ombra – Trieste

No Name Kitchen – Supporting people on the move

Laboratoria TQF – Udine

Collettivo Metamorfosi – Torino

CarovaneMigranti

Melting Pot Europa

Per aderire all’appello o se interessatx a organizzare iniziative benefit o supportare direttamente i costi delle spese legali, scrivete a: catanianofrontex@gmail.com

L’iban di riferimento è : IT09GO501804600000017166307 – intestato a Arci Melquiades APS. Causale: sostegno alle spese legali