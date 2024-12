Campagna di crowfunding

PARTECIPA ALLA RIVOLTA: CONTRIBUISCI ALL’ACQUISTO DELLO SPAZIO ANARCHICO 19 LUGLIO!

CAMPAGNA DI CROWDFUNDING

Hanno provato a chiuderci e a cancellare le nostre attività.

Grazie al sostegno di chi è stato al nostro fianco, i numerosi tentativi hanno fallito.

Grazie a voi, potremmo realizzare in libertà la nostra utopia concreta, senza padrini né padroni.

Se arriveremo bene al traguardo, potranno arrivarci tanti e tante altre!

Issiamo le vele! Parte la campagna di crowdfunding!

Amplifica l’Anarchia!

OTTANTA VOGLIA DI ANARCHIA! 1945-2025

IL SOGGETTO PROMOTORE

Promotore è il Gruppo anarchico C. Cafiero fondato nel quartiere di Garbatella nel 1945 ad una manciata di mesi dalla liberazione di Roma dal nazifascismo. L’inaugurazione del gruppo fu in una piccola cantina di via Vettor Fausto 3, al lotto 13, e avvenne durante un convegno di anarchici antifascisti al Palladium dedicato proprio a Carlo Cafiero. Dal gruppo Cafiero sono passate generazioni, gruppi, collettivi, associazioni, redazioni di giornali e riviste, compagnie teatrali e gruppi musicali, artisti, poeti un microcosmo nel cuore di questo quartiere connesso con le esperienze culturali e politiche autogestite ed autorganizzate nelle lotte del movimento antiautoritario internazionale.

GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE E ALLA DISPONIBILITÀ IN AUTOGESTIONE DAL 2011 AD OGGI SONO STATI FATTI MOLTI PASSI AVANTI

GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI

IL LOCALE ABBANDONATO HA RIACQUISTATO IL SUO VALORE D’USO E LO SPAZIO ANARCHICO 19 LUGLIO LO HA VALORIZZATO PROMUOVENDO MOLTE INIZIATIVE TRA CUI LA FONDAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE 19 LUGLIO.

GLI OBIETTIVI FUTURI

Vogliamo acquisire un adeguato arredo della biblioteca e dell’archivio, un’adeguata strumentazione informatica collettiva, tutto il necessario per assemblare un impianto che ci consenta l’autonomia energetica, incrementare l’arredo ambientale esterno, un’adeguata strumentazione tecnica collettiva per le proiezioni e per i concerti, l’arredo della cucina, di ristrutturare gli accessi al locale, di attrezzarci per un progetto editoriale.

ABBIAMO UNA CERTEZZA

Intendiamo concretizzare le suddette volontà procedendo passo dopo passo per la loro effettiva realizzazione.

ABBIAMO UN’AMBIZIONE

Contemporaneamente abbiamo l’ambizione di realizzare e continuare in autogestione le nostre attività, di solidarietà locale e internazionale, le nostre attività culturali, politiche e sociali in una prospettiva libertaria, curare le presentazioni e la diffusione di libri ed editoria anarchica, di autogestire e condividere il nostro tempo libero, pubblicare e promuovere eventi sociali, condividere le attività e le istanze aperte senza padrini né padroni.

ACQUISTARE LO SPAZIO ANARCHICO 19 LUGLIO? SI PUÒ FARE! PARTECIPA ALLA RIVOLTA: UNISCITI E CONTRIBUISCI.

Nell’ultimo anno e mezzo ci siamo trovati di fronte al rischio poi di dover abbandonare il locale per le reiterate, esose, ingiuste ed autoritarie richieste da parte dell’ente proprietario del locale. Abbiamo dovuto organizzare assemblee, presìdi, colazioni e concerti solidali, incontri, comunicati stampa, attivare il supporto legale e tanto altro. Abbiamo dovuto difendere le nostre ragioni e questo, ancora oggi, ci sta richiedendo uno sforzo economico straordinario. Grazie al sostegno e alla solidarietà stiamo sostenendo le spese straordinarie.

Per una proprietà collettiva scevra da ricatti, senza padrini né padroni, rilanciamo l’ipotesi di comprare lo Spazio e questa scelta, insieme alle altre, saranno condivise nel proseguimento di questa campagna.

Per la campagna abbiamo previsto un budget minimo di 75000 euro.

Come potete sostenere la campagna?

-Devolvendo una qualsiasi cifra a sostegno;

-Scaricando, stampando e affiggendo la locandina e i materiali grafici della campagna negli spazi associativi e circoli che frequentate;

-Diffondendola sui vostri canali social e parlandone con amici, familiari e conoscenti: ogni persona in più che viene a conoscere la storia di questo spazio, del nostro gruppo, di questa lotta;

-Organizzando iniziative pubbliche dal vivo per diffondere la campagna nei vostri territori. Quali? Ad esempio, potresti organizzare nella tua città per la campagna di crowdfunding:

-Presentazioni di libri, proiezioni di film e/o documentari, feste, mostre, riffe, aste in presenza e on line;

-Pranzi, cene, merende, colazioni o aperitivi benefit;

-Donando la propria opera artistica: pittorica, grafica, musicale eccetera.

-Incontro pubblico con i/le promotrici della campagna.

Pertanto abbiamo creato l’ Associazione culturale 19 Luglio APS- ETS, C.F. 97682510587 e aperto per l’occasione un conto corrente bancario IBAN IT63T0306909606100000403028

GRUPPO ANARCHICO C.CAFIERO FAI ROMA