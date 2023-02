Bilancio n° 6

ENTRATE

PAGAMENTO COPIE

PISA Circolo Anarchico Vicolo del Tidi € 18,00

Totale € 18,00

ABBONAMENTI

GUALTIERI a/m FAI reggiana E.Ragni (cartaceo) € 55,00; GUASTALLA a/m FAI reggiana E.Zecchi (pdf) € 25,00; REGGIO E. a/m FAI reggiana J.Coppola (cartaceo) € 55,00; REGGIO E. a/m FAI reggiana A.Piancastelli (pdf) € 25,00; PIACENZA a/m FAI reggiana S.Bruzzi (cartaceo)€ 55,00; REGGIO E. a/m FAI reggiana F.Dolci (cartaceo) € 55,00; REGGIO E. a/m FAI reggiana A.Bertoldi (cartaceo) € 55,00; REGGIO E. a/m FAI reggiana S.Tofanetti (cartaceo) € 55,00; REGGIO E. a/m FAI reggiana G.Caraffi (cartaceo) € 55,00; REGGIO E. a/m FAI reggiana A.Viappiani (cartaceo) € 55,00; REGGIO E. a/m FAI reggiana G.Ferrari (cartaceo) € 55,00; REGGIO E. a/m FAI reggiana M.Messori (cartaceo) € 55,00; REGGIO E. a/m FAI reggiana A.Corghi (cartaceo) € 55,00; REGGIO E. a/m FAI reggiana E.Bartoli (cartaceo) € 55,00; REGGIO E. a/m FAI reggiana F.Franchi (cartaceo) € 55,00; REGGIO E. a/m FAI reggiana I.Bolognesi (cartaceo) € 55,00; REGGIO E. a/m FAI reggiana M.Montecchi (pdf) € 25,00; REGGIO E. a/m FAI reggiana L.Rigazzi (pdf) € 25,00; REGGIO E. a/m FAI reggiana Ostello Ghiara (cartaceo) € 55,00; LUZZARA a/m FAI reggiana ANPI Luzzara (cartaceo) € 55,00; REGGIO E. a/m FAI reggiana A.Alboni (cartaceo) € 55,00; REGGIO E. a/m FAI reggiana E.Uberti (pdf) € 25,00; REGGIO E. a/m FAI reggiana F.Ferretti (cartaceo) € 55,00; REGGIO E. a/m FAI reggiana R.Benevelli (pdf) € 25,00; REGGIO E. a/m FAI reggiana A.Incerti (pdf) € 25,00; VELLETRI G.Giani (pdf) € 25,00; CAGLIARI M.Sedda (cartaceo) € 35,00; NAPOLI G.Tortora (cartaceo) € 55,00; VARESE F.Ilacqua (cartaceo) € 55,00; RECCO A.Ferreri (cartaceo) € 55,00; BUDAPEST M.Gabbas (cartaceo) € 90,00; TAVAGNACCO D.Cimolino (pdf) € 25,00; PARMA M.Ilari (cartaceo) € 55,00; BOLOGNA S.Sbarbati (cartaceo) € 55,00; BOLOGNA C.Rossi (cartaceo+gadget) € 65,00; IMOLA E.Francia (cartaceo) € 55,00; S.PIETRO IN CARIANO S.Bellotti (cartaceo+gadget) € 65,00; SARZANA M.Secchiari (cartaceo) € 55,00; SOLIGNANO I.Leporati (pdf) € 25,00; CIVITAVECCHIA M.Luciani (cartaceo+gadget) € 65,00

Totale € 1.945,00

ABBONAMENTI SOSTENITORI

GUALTIERI a/m FAI reggiana G.Caleffi € 80,00; S.GIOVANNI IN PERSICETO R.Ritucci € 80,00; MILANO S.Catanuto € 80,00 ; PALERMO S.Vaccaro € 120,00

Totale € 360,00

SOTTOSCRIZIONI

RECCO A.Ferreri – in ricordo di Giorgio Pittaluga € 15,00; MILANO S.Catanuto € 20,00; SIGNA C.Strambi € 100,00; TAVAGNACCO D.Cimolino € 15,00; IMOLA E.Francia € 5,00; REGGIO E. a/m FAI reggiana A.Incerti € 25,00; PISA Circolo Anarchico Vicolo del Tidi € 229,00

Totale € 409,00

TOTALE ENTRATE € 2.732,00

USCITE

Stampa n° 5 -€ 611,00

Spedizioni n°5 -€ 399,16

Testate rosse nn 5-6-7 -335,4

TOTALE USCITE -€ 1.345,56

saldo n. 6 € 1.386,44

saldo precedente € 10.673,11

SALDO FINALE € 12.059,55

IN CASSA AL 08/02/2023 € 12.543,57

Da Pagare

Stampa n° 6 -€ 611,00

Spedizioni n° 6 -€ 399,16