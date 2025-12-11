Tu sei qui

Bilancio n. 36/2025

ENTRATE

PAGAMENTO COPIE

CANAVESE a/m S.Volpiano € 231,00; TRIESTE Centro studi libertari € 120,00

Totale € 351,00

ABBONAMENTI

TORINO C.Pagliero (cartaceo) € 55,00; ROMA F.Melluzzi (pdf) € 25,00; BAGNO A RIPOLI F.Pelliconi (pdf) € 25,00; PISA R.Paolicchi (cartaceo) € 55,00; BOVES M.Giordano (pdf) € 25,00; CADREZZATE C. OSMATE A.Scopa (cartaceo+gadget) € 65,00; FARA GERA D’ADDA F.Conti € 55,00; ROMA N.L.Rizzi (pdf) € 25,00; AREZZO A.Cirinei (pdf) € 25,00; GENOVA M.Sommariva (pdf) € 25,00; ALBA G.Gerace (cartaceo) € 55,00; ORGOSOLO F.Salis (cartaceo) € 55,00; ORANI A.Lombardo (cartaceo) € 55,00

Totale € 545,00

ABBONAMENTI SOSTENITORI

BERGAMO F.Tasca € 80,00; CODROIPO F.Maio € 80,00; TRIESTE C.Germani € 80,00; BOLOGNA C.Severi € 80,00

Totale 320,00 €

SOTTOSCRIZIONI

slp G.Ideni € 5,00; BERGAMO F.Tasca € 30,00; PISA R.Paolicchi € 10,00; AREZZO Anarchici colcitronesi € 25,00

Totale 70,00 €

TOTALE ENTRATE € 1.286,00

 

USCITE

Stampa n° 35 -€ 611,00

Spedizione n° 35 -€ 367,80

Fattura fedex ottobre 2025 -€ 543,05

Spese paypal ottobre-novembre 2025 -€ 42,55

Spese poste ottobre-novembre 2025 -€ 51,80

TOTALE USCITE -€ 1.616,20

 

saldo n. 36 -€ 330,20

saldo precedente € 3.153,47

SALDO FINALE € 2.823,27

 

 

 

IN CASSA AL 04/12/2025 € 4.366,42

 

Da Pagare

 

Stampa n° 36 -€ 611,00

Spedizione n° 36 -€ 367,80

 

 

