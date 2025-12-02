Tu sei qui

Bilancio n. 35/2025

ENTRATE PAGAMENTO
COPIE VOLTERRASpazio
anarchico Pietro Gori €50,00; LIVORNOFederazione anarchica
livornese €70,00 Totale
€120,00 ABBONAMENTI BOBBIO
P.Quadernucci (pdf)€25,00; MONTECCHIO M.D.Gianello
(cartaceo)€55,00; SCORRANO M.Marra (cartaceo)€55,00; SOVERE
A.Zanni (cartaceo+gadget)€65,00; DIESSEN E.Gunther
(cartaceo)€90,00; RAVENNA G.Rubini (pdf)€25,00; AREZZM.Bianchi
(pdf)€25,00; CIAMPINO A.Barbolin (pdf+gadget)€35,00; ENNA
A.Barbieri (cartaceo)€55,00; MILANO R.Santus (pdf)€25,00;
S.QUIRICO D'ORCIA P.Bruno (pdf)€25,00; ROMA A.Buccarelli
(pdf)€25,00; ROMA A.Buccarelli (cartaceo)€55,00; LIVORNO
A.Giachetti (cartaceo+gadget)€65,00 Totale€625,00 ABBONAMENTI
SOSTENITORI AREZZO
M.Bianchi€80,00; LIVORNO N.Nardi€80,00 Totale
160,00 SOTTOSCRIZIONI MILANO
R.Santus, un ricordo anarchico a Giacomo Giavazzi€75,00; ROMA
A.Buccarelli€120,00; AREZZO M.Bianchi€45,00; DIESSEN
E.Gunther€110,00; SOVERE A.Zanni€35,00; BOBBIO
P.Quadernucci€75,00 Totale
460,00€ TOTALE
ENTRATE€1.365,00 USCITE Stampa n°
34-€611,00 Spedizione n°
34-€367,80 TOTALE
USCITE-€978,80 saldo n.
35€386,20 saldo
precedente€2.767,27 SALDO
FINALE€3.153,47 IN CASSA AL
27/11/2025€4.580,85 Da Pagare Stampa n°
35-€611,00 Spedizione n°
35-€367,80

