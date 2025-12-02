Bilancio n. 35/2025

ENTRATE
PAGAMENTO
COPIE
VOLTERRASpazio
anarchico Pietro Gori €50,00; LIVORNOFederazione anarchica
livornese €70,00
Totale
€120,00
ABBONAMENTI
BOBBIO
P.Quadernucci (pdf)€25,00; MONTECCHIO M.D.Gianello
(cartaceo)€55,00; SCORRANO M.Marra (cartaceo)€55,00; SOVERE
A.Zanni (cartaceo+gadget)€65,00; DIESSEN E.Gunther
(cartaceo)€90,00; RAVENNA G.Rubini (pdf)€25,00; AREZZM.Bianchi
(pdf)€25,00; CIAMPINO A.Barbolin (pdf+gadget)€35,00; ENNA
A.Barbieri (cartaceo)€55,00; MILANO R.Santus (pdf)€25,00;
S.QUIRICO D'ORCIA P.Bruno (pdf)€25,00; ROMA A.Buccarelli
(pdf)€25,00; ROMA A.Buccarelli (cartaceo)€55,00; LIVORNO
A.Giachetti (cartaceo+gadget)€65,00
Totale€625,00
ABBONAMENTI
SOSTENITORI
AREZZO
M.Bianchi€80,00; LIVORNO N.Nardi€80,00
Totale
160,00
€
SOTTOSCRIZIONI
MILANO
R.Santus, un ricordo anarchico a Giacomo Giavazzi€75,00; ROMA
A.Buccarelli€120,00; AREZZO M.Bianchi€45,00; DIESSEN
E.Gunther€110,00; SOVERE A.Zanni€35,00; BOBBIO
P.Quadernucci€75,00
Totale
460,00€
TOTALE
ENTRATE€1.365,00
USCITE
Stampa n°
34-€611,00
Spedizione n°
34-€367,80
TOTALE
USCITE-€978,80
saldo n.
35€386,20
saldo
precedente€2.767,27
SALDO
FINALE€3.153,47
IN CASSA AL
27/11/2025€4.580,85
Da Pagare
Stampa n°
35-€611,00
Spedizione n°
35-€367,80