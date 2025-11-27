Tu sei qui

Bilancio n. 34/2025

ENTRATE

PAGAMENTO COPIE

EMPOLI P.Becherini €56,00; BARI S.F.Caggese €245,00

Totale €301,00

ABBONAMENTI

TERMOLI M.Petti (cartaceo+gadget) €65,00; SLP E.Mengarelli (pdf+gadget) €35,00; AREZZO F.Bartolini (pdf) €25,00;TORINO A.Steiner (2xpdf) €50,00; SLP D.Sabatino (pdf) €25,00

REZZATO G.Gamba (2xcartaceo) €110,00; BARI S.F.Caggese (cartaceo) €55,00; BRINDISI A.Gagliani (cartaceo+gadget) €65,00; SLP G.Gavazzoli (cartaceo) €55,00; SARONNO L.Ponticelli (pdf) €25,00; LECCE Biblioteca Ognibene (cartaceo) €55,00; VENTIMIGLIA N.Ceolin (cartaceo) €55,00; BENEVELLO F.Carbone (cartaceo) €55,00; GENOVA C.Germano (pdf) €25,00; FIRENZE M.Tripicchio (cartaceo) €55,00; FIRENZE M.Tripicchio (pdf) €25,00

Totale €780,00

ABBONAMENTI SOSTENITORI

Totale €0,00

SOTTOSCRIZIONI

AREZZO F.Bartolini €75,00

Totale 75,00 €

TOTALE ENTRATE €1.156,00

USCITE

Stampa n° 33 -€611,00

Spedizione n° 33 -€373,27

Testate rosse nn 33-34-35 -€335,40

TOTALE USCITE -€1.319,67

saldo n. 34 -€163,67

saldo precedente €2.930,94

SALDO FINALE €2.767,27

IN CASSA AL 20/11/2025 €4.541,70

Da Pagare

Stampa n° 34 -€611,00

Spedizione n° 34 -€371,15

