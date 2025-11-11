Bilancio n. 32/2025

ENTRATE
PAGAMENTO COPIE
Totale €0,00
ABBONAMENTI
PONTREMOLI P.Biagi (pdf) 25 SALA BOLOGNESE L.Collina (pdf) 25 PISA D.Pavoletti (cartaceo+gadget) 65 COLLESALVETTI F.Lazzeri (pdf) 25
Totale €140,00
ABBONAMENTI SOSTENITORI
COLLESALVETTI F.Lazzeri €80,00 RIMINI S.Pretelli €80,00
Totale €160,00
SOTTOSCRIZIONI
PONTREMOLI P.Biagi €75,00
Totale €75,00
TOTALE ENTRATE €375,00
USCITE
Stampa n° 31 -€611,00
Spedizione n° 31 -€373,27
Spese tecniche novembre 2025 -€21,00
TOTALE USCITE -€1.005,27
saldo n. 31 -€630,27
saldo precedente €2.780,48
SALDO FINALE €2.150,21
IN CASSA AL 06/11/2025
Da Pagare
Stampa n° 32 -€611,00
Spedizione n° 32 -€371,15