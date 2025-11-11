Tu sei qui

Bilancio n. 32/2025

ENTRATE

PAGAMENTO COPIE

Totale €0,00

ABBONAMENTI

PONTREMOLI P.Biagi (pdf) 25 SALA BOLOGNESE L.Collina (pdf) 25 PISA D.Pavoletti (cartaceo+gadget) 65 COLLESALVETTI F.Lazzeri (pdf) 25

Totale €140,00

ABBONAMENTI SOSTENITORI

COLLESALVETTI F.Lazzeri €80,00 RIMINI S.Pretelli €80,00

Totale €160,00

SOTTOSCRIZIONI

PONTREMOLI P.Biagi €75,00

Totale €75,00

TOTALE ENTRATE €375,00

USCITE

Stampa n° 31 -€611,00

Spedizione n° 31 -€373,27

Spese tecniche novembre 2025 -€21,00

TOTALE USCITE -€1.005,27

saldo n. 31 -€630,27

saldo precedente €2.780,48

SALDO FINALE €2.150,21

IN CASSA AL 06/11/2025

Da Pagare

Stampa n° 32 -€611,00

Spedizione n° 32 -€371,15

