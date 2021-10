Bilancio n° 32/2021

ENTRATE PAGAMENTO COPIE ROCCATEDERIGHI Jonny € 8,00 LIVORNO Federazione Anarchica Livornese € 87,60 FAL numero speciale € 26,80 FAL numero speciale durante manifestazione anniversario G8 Genova del 20 luglio € 71,60 FAL Durante manifestazione GKN del 24 luglio € 39,00 MILANO Federazione Anarchica Milanese € 75,00 CARRARA Gruppo Germinal € 90,00 GHIARE DI BERCETO F. Saglia € 100,00 Totale € 498,00 ABBONAMENTI APPIANO GENTILE G. Strazzera (cartaceo) € 55,00 PIEVE DI SOLIGO G. Cantafio (cartaceo) € 55,00 TERNI M. Celentano (cartaceo) € 55,00 DESIO R. Zappa (pdf) € 25,00 CASTELLAMMARE DI STABIA A. De Martino (semestrale) € 35,00 GENOVA L. Cervetti (pdf) € 25,00 PASSIRANO A. Nava (cartaceo) € 55,00 LECCE C. Germano (pdf) € 25,00 FIRENZE M. Tripicchio (cartaceo + pdf + gadget) € 90,00 VIGEVANO L. Verminetti (semestrale) € 35,00 SORRENTO M. Caliri (pdf) € 25,00 MILANO A. Disabella Ricci (cartaceo + gadget) € 65,00 BOLOGNA R. Bui (cartaceo + gadget) € 65,00 CARRARA G. Marchi (pdf) € 25,00 PREDORE S. Ghirardelli (semestrale) € 35,00 Totale € 670,00 ABBONAMENTI SOSTENITORI S. CASCIANO VAL DI PESA Studi Storici della Val di Pesa € 80,00 MAGLIANO IN TOSCANA A. Meini € 80,00 Totale € 160,00 SOTTOSCRIZIONI PASSIRANO A. Nava € 35,00 S. CASCIANO VAL DI PESA Studi Storici della Val di Pesa € 20,00 SORRENTO M. Caliri € 25,00 AGLIANA R. Bonacchi € 7,50 Totale € 87,50 PER LA VITA DEL SETTIMANALE LIVORNO M. Tintori a/m FAL € 20,00 LIVORNO L. Cherubini a/m FAL € 5,00 MILANO Giacomo "Ricordando Anacleto" € 10,00 MILANO Federazione Anarchica Milanese € 10,00 LUCCA L. Landi € 50,00 BAVENO Enrichetta "In memoria di mio marito Giuliano Mussi (Baffo). Era anarchico e mi ha fatto conoscere l'anarchia, per me, allora, solo un'idea un po' folle e "romantica". Me l'ha fatta conoscere nella sua concretezza, come pensiero ed azione e gliene sono grata" € 300,00 PARMA N. Morella € 15,00 Totale € 410,00 TOTALE ENTRATE € 1.825,50 USCITE Stampa n° 31 -€ 496,60 Spedizioni n° 31 -€ 389,00 Etichette e materiale spedizioni n° 31 -€ 70,00 TOTALE USCITE -€ 955,60 saldo n° 32 € 869,90 saldo precedente € 1.456,00 SALDO FINALE € 2.325,90 IN CASSA AL 15/10/2021 € 3.055,14 Da Pagare Stampa n° 32 -€ 496,60 Spedizioni n° 32 -€ 386,00 Etichette e materiale spedizioni n° 32 -€ 70,00 Fattura TNT (28/09/2021) -€ 359,56 Prestito da restituire a de* compagn* € 700,00