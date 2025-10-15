Bilancio n. 28/2025

ENTRATE
PAGAMENTO COPIE
REGGIO EMILIA FAI reggiana diffusione sciopero €20,00
Totale €20,00
ABBONAMENTI
VALSAMOGGIA A.Campailla (cartaceo) €55,00 TRIESTE F.Rossignoli (pdf+gadget) €35,00 UDINE M.DeAgostini (pdf) ricordando Anacleto, Giacomo Giavazzi (il conte) e Enzo Ferraro €25,00 TERMOLI M.Potena (cartaceo+gadget) €65,00 PAVIA C.Gatti (cartaceo) €55,00
Totale €235,00
ABBONAMENTI SOSTENITORI
AOSTA G.Buschino €80,00
Totale 80,00 €
SOTTOSCRIZIONI
SLP D.Valentino €15,00 UDINE M.DeAgostini €5,00
Totale €20,00
TOTALE ENTRATE €355,00
USCITE
Stampa n° 27 -€611,00
Testate rosse nn. 27-28-29 -€335,40
Spedizione n° 27 -€376,10
Carta -€2.432,98
TOTALE USCITE -€3.755,48
saldo n. 28 -€3.400,48
saldo precedente €7.814,45
SALDO FINALE €4.413,97
IN CASSA AL 09/10/2025 €6.068,97
Da Pagare
Stampa n° 28 -€611,00
Spedizione n° 28 -€372,10