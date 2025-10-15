Tu sei qui

Bilancio n. 28/2025

ENTRATE

PAGAMENTO COPIE

REGGIO EMILIA FAI reggiana diffusione sciopero €20,00

Totale €20,00

ABBONAMENTI

VALSAMOGGIA A.Campailla (cartaceo) €55,00 TRIESTE F.Rossignoli (pdf+gadget) €35,00 UDINE M.DeAgostini (pdf) ricordando Anacleto, Giacomo Giavazzi (il conte) e Enzo Ferraro €25,00 TERMOLI M.Potena (cartaceo+gadget) €65,00 PAVIA C.Gatti (cartaceo) €55,00

Totale €235,00

ABBONAMENTI SOSTENITORI

AOSTA G.Buschino €80,00

Totale 80,00 €

SOTTOSCRIZIONI

SLP D.Valentino €15,00 UDINE M.DeAgostini €5,00

Totale €20,00

TOTALE ENTRATE €355,00

USCITE

Stampa n° 27 -€611,00

Testate rosse nn. 27-28-29 -€335,40

Spedizione n° 27 -€376,10

Carta -€2.432,98

TOTALE USCITE -€3.755,48

saldo n. 28 -€3.400,48

saldo precedente €7.814,45

SALDO FINALE €4.413,97

IN CASSA AL 09/10/2025 €6.068,97

Da Pagare

Stampa n° 28 -€611,00

Spedizione n° 28 -€372,10

