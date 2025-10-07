Bilancio n.27/2025

ENTRATE
PAGAMENTO COPIE
CARRARA Gruppo anarchico Germinal €100,00
Totale €100,00
ABBONAMENTI
SANTORSO M.E.Vaccari (cartaceo+gadget) €65,00; BELLINZONA C.Casellini (cartaceo) €90,00
SVIZZERA P.e S. Minder (cartaceo) €90,00; BOLOGNA Walter e Tiziana (pdf) €25,00
Totale €270,00
ABBONAMENTI SOSTENITORI
Totale €0,00
SOTTOSCRIZIONI
SVIZZERA P.e S. Minder €10,00
Totale €10,00
TOTALE ENTRATE €380,00
USCITE
Stampa n° 26 -€611,00
Spedizione n° 26 -€372,10
Spese tecniche ottobre 2025 -€21,00
Fattura fedex agosto 2025 -€12,87
TOTALE USCITE -€1.016,97
saldo n. 27 -€636,97
saldo precedente €8.451,42
SALDO FINALE €7.814,45
Da Pagare
Stampa n° 27 -€611,00
Spedizione n° 27 -€372,10