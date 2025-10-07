Tu sei qui

Bilancio n.27/2025

Redazione_web

ENTRATE

PAGAMENTO COPIE

CARRARA Gruppo anarchico Germinal €100,00

Totale €100,00

ABBONAMENTI

SANTORSO M.E.Vaccari (cartaceo+gadget) €65,00; BELLINZONA C.Casellini (cartaceo) €90,00

SVIZZERA P.e S. Minder (cartaceo) €90,00; BOLOGNA Walter e Tiziana (pdf) €25,00

Totale €270,00

ABBONAMENTI SOSTENITORI

Totale €0,00

SOTTOSCRIZIONI

SVIZZERA P.e S. Minder €10,00

Totale €10,00

TOTALE ENTRATE €380,00

USCITE

Stampa n° 26 -€611,00

Spedizione n° 26 -€372,10

Spese tecniche ottobre 2025 -€21,00

Fattura fedex agosto 2025 -€12,87

TOTALE USCITE -€1.016,97

saldo n. 27 -€636,97

saldo precedente €8.451,42

SALDO FINALE €7.814,45

Da Pagare

Stampa n° 27 -€611,00

Spedizione n° 27 -€372,10

