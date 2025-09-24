Tu sei qui

Bilancio n. 25/2025

ENTRATE 

PAGAMENTO COPIE  

Totale €0,00

ABBONAMENTI 

SORRENTO D.Calderaro (pdf) €25,00; S.GIULIANO MILANESE F.Raffa (pdf) €25,00

Totale €50,00

ABBONAMENTI SOSTENITORI  

CORLEONE D.Sabatino €80,00; ROMA P.Priori €80,00

Totale €160,00

SOTTOSCRIZIONI  

slp G.Ideni €5,00; VIAREGGIO F.Toti €20,00

Totale €25,00

TOTALE ENTRATE €235,00




USCITE 

Stampa n° 24 -€611,00; Spedizione n° 24 -€373,00; Testate rosse nn. 24-25-26 -€335,40

TOTALE USCITE -€1.319,40




saldo n. 24 -€1.084,40: saldo precedente €10.079,82

SALDO FINALE €8.995,42




IN CASSA AL 18/09/2025 €10.581,19

Da Pagare

Stampa n° 25 -€611,00; Spedizione n° 25 -€371,53

