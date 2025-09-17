Bilancio n. 24/25

ENTRATE PAGAMENTO COPIE Totale €0,00 ABBONAMENTI MARINA DI GINOSA E.Prella (cartaceo+gadget) €65,00; ROMA G.Anello (cartaceo) €55,00; LA SPEZIA P.Barsanti (cartaceo) €55,00 TORTONA S,Carniglia (cartaceo) €55,00; TORTONA E.Tonna (cartaceo) €55,00 Totale €285,00 ABBONAMENTI SOSTENITORI PERUGIA E.Serpolla €80,00 Totale €80,00 SOTTOSCRIZIONI ALESSANDRIA Massimo, ricordando Alfo nel ventesimo anniversario della morte €50,00 Totale €50,00 TOTALE ENTRATE €415,00 USCITE Stampa n° 22 -€611,00; Spedizione n° 22 -€371,00; Spese tecniche luglio-agosto-settembre 2025 -€63,00 TOTALE USCITE -€1.045,00 saldo n. 24 -€630,00; saldo precedente €10.709,82 SALDO FINALE €10.079,82 IN CASSA AL 10/09/2025 €11.670,21 Da Pagare Stampa n° 24 -€611,00; Spedizione n° 24 -€371,01