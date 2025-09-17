Tu sei qui

Bilancio n. 24/25

Redazione_web 
ENTRATE

PAGAMENTO COPIE

Totale €0,00

ABBONAMENTI

MARINA DI GINOSA E.Prella (cartaceo+gadget) €65,00; ROMA G.Anello (cartaceo) €55,00; LA SPEZIA P.Barsanti (cartaceo) €55,00 TORTONA S,Carniglia (cartaceo) €55,00; TORTONA E.Tonna (cartaceo) €55,00

Totale €285,00

ABBONAMENTI SOSTENITORI

PERUGIA E.Serpolla €80,00

Totale €80,00

SOTTOSCRIZIONI

ALESSANDRIA Massimo, ricordando Alfo nel ventesimo anniversario della morte €50,00

Totale €50,00

TOTALE ENTRATE €415,00

 

USCITE

Stampa n° 22 -€611,00; Spedizione n° 22 -€371,00; Spese tecniche luglio-agosto-settembre 2025 -€63,00

TOTALE USCITE -€1.045,00

saldo n. 24 -€630,00; saldo precedente €10.709,82

SALDO FINALE €10.079,82

IN CASSA AL 10/09/2025 €11.670,21

Da Pagare

Stampa n° 24 -€611,00; Spedizione n° 24 -€371,01

