Bilancio n. 21-2026

ENTRATE PAGAMENTO COPIE MILANO Federazione Anarchica Milanese €41,50 TRENTO Sindacato di base multicategoriale €30,00 Totale €71,50 ABBONAMENTI FIRENZE A.Sammuri (pdf) €25,00 AICURZIO C.Villari €55,00 CAPOLONA M.Daveri (cartaceo) €55,00 Totale €135,00 ABBONAMENTI SOSTENITORI MILANO M.Raimondi Riva €80,00 Totale €80,00 SOTTOSCRIZIONI MILANO M.Raimondi Riva €20,00 Totale €20,00 TOTALE ENTRATE €306,50 USCITE Stampa n. 20 -€611,00 Spedizione n. 20 -€381,71 TOTALE USCITE -€992,71 saldo n. 21 -€686,21 saldo precedente €6.407,79 SALDO FINALE €5.721,58 IN CASSA AL 18/06/2026 €6.617,70 Da Pagare Stampa n. 21 -€611,00 Spedizione n. 21 -€381,71