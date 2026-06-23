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Bilancio n. 21-2026

Redazione_web 
ENTRATE

PAGAMENTO COPIE 

MILANO Federazione Anarchica Milanese €41,50
TRENTO Sindacato di base multicategoriale €30,00
Totale €71,50

ABBONAMENTI  

FIRENZE A.Sammuri (pdf) €25,00
AICURZIO C.Villari €55,00
CAPOLONA M.Daveri (cartaceo) €55,00
Totale €135,00
ABBONAMENTI SOSTENITORI

MILANO M.Raimondi Riva €80,00
Totale €80,00

SOTTOSCRIZIONI

MILANO M.Raimondi Riva €20,00
Totale €20,00

TOTALE ENTRATE €306,50

USCITE

Stampa n. 20 -€611,00
Spedizione n. 20 -€381,71
TOTALE USCITE -€992,71

saldo n. 21 -€686,21
saldo precedente  €6.407,79
SALDO FINALE €5.721,58

IN CASSA AL 18/06/2026 €6.617,70

Da Pagare

Stampa n. 21 -€611,00
 Spedizione n. 21 -€381,71

 

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