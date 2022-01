Bilancio n° 2/2022

ENTRATE

PAGAMENTO COPIE

NAPOLI Gruppo Anarchico “Francesco Mastrogiovanni” € 168,00

Totale € 168,00

ABBONAMENTI

SPEZZANO PICCOLO F. Furgiuele (cartaceo) € 55,00

NOVARA D. Argirò (cartaceo + gadget) € 65,00

PISA R. Paolicchi (cartaceo) € 55,00

BORBONA M. Morbidelli (cartaceo) € 55,00

S. GIOVANNI IN PERSICETO S. Montanari (cartaceo) € 55,00

CAGLIARI G. Coraddu (cartaceo) € 55,00

ARSAGO SEPRIO M. Moroni (cartaceo) € 55,00

MONOPOLI T. Fuso (cartaceo + gadget) € 65,00

STAZZEMA G. Rossi (cartaceo) € 55,00

NOVARA R. Santi (cartaceo) € 55,00

SETTIMO MILANESE E. Moroni (pdf) € 25,00

GATTINARA C. Ottone (cartaceo + gadget) € 65,00

RIVOLI P. Capra (pdf) € 25,00

PISA Pepsy (cartaceo) € 55,00

MARSAGLIA C. Lauer (cartaceo) € 55,00

COLLE DI VAL D’ELSA F. De Bonis (cartaceo) € 55,00

MILANO E. Dei (cartaceo + gadget) € 65,00

IMPRUNETA V. Mordini (cartaceo) € 55,00

SMERILLO M. Mani (pdf) € 25,00

ROMA F. Giovannini (pdf + 1 pdf sospeso) € 50,00

MATELICA R. Lucarini (pdf) € 25,00

TRIESTE A. Paschini (pdf) € 25,00

BOLZANO P. Naletto (cartaceo) € 55,00

MISSAGLIA M. Zanin (cartaceo + gadget) € 65,00

LOMAZZO R. Colombo (pdf) € 25,00

BARLETTA D. Pierro (pdf) € 25,00

TAVERNOLA BERGAMASCA P. Geroldi (cartaceo) € 55,00

VELLETRI G. Giani (pdf) € 25,00

MILANO F. Piscopo (cartaceo) € 55,00

PORDENONE Circolo E. Zapata (cartaceo) € 55,00

PORDENONE R. Furlan (cartaceo) € 55,00

INVERUNO M. Rossi (cartaceo) € 55,00

CASTEL S. GIOVANNI P. Zanelli (cartceo) € 55,00

SIENA P. Navarrini (cartaceo) € 55,00

MASSA MARTANA L. Lucioni (cartaceo + gadget) € 65,00

AGUGLIANO F. Capati (cartaceo + gadget) € 65,00

CIVITAVECCHIA M. Luciani (cartaceo + gadget) € 65,00

S. GIOVANNI IN PERSICETO I. D’Angelo (cartaceo) € 55,00

ALBANELLA G. Monaco (cartaceo + gadget) € 65,00

POPPI M. Casali (pdf) € 25,00

LIVORNO G. De Santis (pdf) € 25,00

ROMA G. Rapicetta (cartaceo) € 55,00

PERUGIA A. Tosi (pdf) € 25,00

TRIESTE A. Paschini (pdf) € 25,00

TORINO A. Steiner (pdf) € 25,00

VERONA M. Modena (pdf) € 25,00

ROMA D. Cerra (pdf) € 25,00

MILANO R. Bella (pdf) € 25,00

SANT’ARCANGELO P. Pellegrini (pdf) € 25,00

ROMA F. Melluzzi (pdf) € 25,00

TRIESTE P. Giachin (pdf) € 25,00

ROMA L. Mencarelli (pdf) € 25,00

LATINA D. Tamburlini (pdf) € 25,00

MONZAMBANO M. Bellini (cartaceo + gadget) € 65,00

PORDENONE Michela e Andrea a/m Circolo E. Zapata (cartaceo) € 55,00

BERNA F. Lagana (estero) € 90,00

GENOVA M. Sommariva (pdf) € 25,00

PISA F. Romeo (pdf) € 25,00

S. QUIRICO D’ORCIA P. Bruno (pdf) € 25,00

MILANO R. Ruota C. Pinelli (pdf) € 25,00

VERCELLI R. Boschetti (pdf) € 25,00

MILANO R. Santus (pdf) € 25,00

ARINO F. Favero (cartaceo) € 55,00

ROMA A. Buccarelli (cartaceo + pdf) € 80,00

BOLZANO G. Fidenti (pdf) € 25,00

ALESSANDRIA G. Barberis (pdf) € 25,00

SASSO MARCONI M. Xerri (cartaceo) € 55,00

FARA SAN MARTINO F. Masciantonio (cartaceo) € 55,00

BURGIO G. Colletti (cartaceo) € 55,00

GROTTE F. D. Farruggia (pdf) € 25,00

TERENZO L. Scarpa (semestrale) € 35,00

PERUGIA A. Pedone (cartaceo + gadget) € 80,00

PARMA D. Stabile (pdf) € 25,00

BOLOGNA C. Gubitosa (pdf) € 25,00

CREMA D. Bernardini (cartaceo + gadget) € 65,00

Totale € 3.335,00

ABBONAMENTI SOSTENITORI

SETTIMO MILANESE E. Moroni € 80,00

SANTA MARINELLA M. Panunzi € 80,00

TORINO R. Strumia € 80,00

CAVAGNOLO C. Riva € 80,00

BRISIGHELLA M. Angioli € 80,00

MILANO Selva e Davide € 80,00

BERGAMO S. Gori € 80,00

ARZANO D. De Rosa € 80,00

VERONA N. Furri € 80,00

PALERMO S. Vaccaro € 80,00

Totale € 800,00

SOTTOSCRIZIONI

PISA R. Paolicchi € 10,00

RIVOLI P. Capra € 25,00

TORRI DI SABINA F. Pesce € 5,00

ROMA F. Giovannini € 20,00

MANNHEIM F. Deidda € 10,00

AGLIANA R. Bonacchi € 7,50

BARLETTA D. Pierro € 5,00

TAVERNOLA BERGAMASCA P. Geroldi € 45,00

SIENA P. Navarrini € 5,00

ALBANELLA G. Monaco € 15,00

TORINO A. Steiner € 25,00

ALESSANDRIA G. Barberis € 25,00

TERENZO L. Scarpa € 15,00

Totale € 212,50

PER LA VITA DEL SETTIMANALE

S. GIOVANNI IN PERSICETO S. Montanari € 45,00

MONOPOLI T. Fuso € 35,00

NOVARA R. Santi € 45,00

TRIESTE R. Viezzi “per Giulia, che cresca libera e senza dogmi” € 200,00

IMPRUNETA V. Mordini € 445,00

VENEZIA Giorgio e Paolo Brunetti in ricordo di Giuseppe Brunetti € 100,00

CAVAGNOLO C. Riva € 70,00

BERGAMO S. Gori “Ricordando Egisto, Marina e Minos Gori” € 520,00

FORCOLI G. Ideni € 10,00

TRIESTE P. Giachin € 125,00

AVELLINO L. Borriello “donazione liberale” € 30,00

PALERMO S. Vaccaro € 20,00

ROMA A. Buccarelli € 420,00

GREMIASCO M. Zanini € 35,00

PERUGIA A. Pedone 10

Totale € 2.110,00

TOTALE ENTRATE € 6.625,50

USCITE

Stampa n°01 -€ 496,60

Spedizioni n°01 -€ 356,00

Etichette e materiale spedizioni n°01 -€ 70,00

Spese Tecniche -€ 14,99

Testate Rosse nn°01-03 -€ 303,68

Conguaglio dare/avere tipografia € 289,82

TOTALE USCITE -€ 951,45

saldo n°02 € 5.674,05

saldo precedente € 6.341,39

SALDO FINALE* € 12.015,44

IN CASSA AL 22/01/22 € 12.081,44

Da Pagare Stampa n°02 -€ 496,60

Spedizioni n°02 -€ 386,00

Etichette e materiale spedizioni n°02 -€ 70,00

* Spiace constatare che con il nuovo anno è tornato il baco di Umanità Nova che riporta dati sbagliati sul giornale da un file corretto, mah! Potremmo lanciare un nuovo concorso “Stana il baco da UN” ma bando alle amenità ed ecco a voi cosa doveva comparire nel precedente bilancio.

TOTALE USCITE -€ 4.999,53

saldo n°01 € 4.406,47

saldo precedente € 1.934,92

SALDO FINALE € 6.341,39

IN CASSA AL 15/01/2022 € 11.079,96