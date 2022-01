Bilancio* n° 1/2022

ENTRATE

PAGAMENTO COPIE

VOLTERRA Spazio Libertario Pietro Gori € 65,00

GHIARE DI BERCETO F. Saglia € 40,00

NAPOLI Centro Studi Libertari Louise Michel € 150,00

PORDENONE Circolo Libertario E. Zapata € 10,00

VERONA Biblioteca G. Domaschi € 230,00

ASTI CDL Felix € 110,00

EMPOLI P. Becherini € 40,00

IMOLA Assemblea Anarchici Imolesi (I Rata 2022) € 183,50

CASALMAGGIORE M. Lodi Rizzini € 45,00

LUCCA Centro Documentazione di Lucca € 96,00

MILANO Federazione Anarchica Milanese € 60,00

LIVORNO Federazione Anarchica Livornese € 90,00

PADOVA A. Gilari vendita militante € 165,00

Totale € 1.284,50

ABBONAMENTI

BOLOGNA C. Severi (cartaceo) € 55,00

EMPOLI P. Becherini (cartaceo + gadget) € 65,00

BOBBIO P. Quadernucci (pdf) € 25,00

CASTANO PRIMO G. Noè (cartaceo) € 55,00

GHIARE DI BERCETO F. Saglia (cartaceo + gadget) € 65,00

LARDERELLO F. Tognetti (cartaceo) € 55,00

SAN BERNARDINO VERBANO S. Velardita (cartaceo) € 55,00

ROVATO S. Pagani (cartaceo + gadget) € 65,00

SAN MINIATO BASSO R. Bertini (cartaceo + gadget) € 65,00

SAN ERACLIO S. Viola (cartaceo + gadget) € 65,00

ROMA M. Tommassini (cartaceo + gadget) € 65,00

TRAMONTI DI SOTTO F. Varnerin (cartaceo + gadget) € 65,00

GENOVA QUINTO G. Fucile (cartaceo + gadget) € 65,00

FORTE DEI MARMI G. Puliti (cartaceo + arretrati) € 59,00

ARIGNANO S. Pozzo (cartaceo + gadget) € 65,00

ROASIO G. Faiola (semestrale) € 35,00

BANARI S. Corda (semestrale) € 35,00

NETTUNO C. Pecchia (cartace + gadget) € 65,00

VENTIMIGLIA N. Ceolin (cartaceo) € 55,00

RIVAROLO DEL RE R. Pinardi (cartaceo + gadget) € 65,00

SAN LORENZO DEL VALLO V. Giordano (cartaceo + arretrati) € 110,00

ACQUEDOLCI I. E. Kashbur (pdf) € 25,00

POGGIO PICENZE A. Filippone (semestrale) € 35,00

FERRARA F. Vella (cartaceo) € 55,00

NAPOLI G. Scielzo (pdf) € 25,00

PIACENZA S. Rattotti (pdf) € 25,00

DRENA A. Bombardelli (pdf) € 25,00

MILANO R. Faa (pdf) € 25,00

SOMMACAMPAGNA E. Bernardi (cartaceo) € 55,00

MILANO P. Borsetta (pdf) € 25,00

FERRARA M. Belli (cartaceo + gadget) € 65,00

LUCCA L. Landi (cartaceo) € 55,00

QUERCETA I. Rossi (pdf) € 25,00

MILANO C. Grado (pdf + gadget) € 35,00

IMOLA M. Ortalli (cartaceo) € 55,00

VINCI F. Fantechi (cartaceo) € 55,00

PALERMO S. Laneri (pdf) € 25,00

TORINO F. Giordano (cartaceo) € 55,00

LIVORNO A. Paolini (cartaceo + gadget) € 65,00

MOMO L. Scoca (pdf) € 25,00

MILANO G. Consolati (pdf) € 25,00

PRATO SESIA A. Cairo (cartaceo + gadget) € 65,00

BOLOGNA T. Ruggia (cartaco + gadget) € 65,00

PIETRASANTA M. Giubilato (pdf) € 25,00

PIEVE DI SOLIGO G. Cantafio (cartaceo) € 55,00

SALERNO M. Mondelli (cartaceo) € 55,00

TORRI DI QUARTESOLO G. Zentile (pdf) € 25,00

SALTARA G. Camminati (cartaceo) € 55,00

BOLLATE P. Marazzani (cartaceo) € 65,00

STAZZEMA G. Rossi (cartaceo) € 55,00

OSTUNI O. Casavola (cartaceo + gadget) € 65,00

ROMA C. Martini (cartaceo + gadget) € 65,00

IMOLA C. Mazzolani (pdf) € 25,00

CASALMAGGIORE G Morelli (pdf) € 25,00

CASALMAGGIORE M. Lodi Rizzini (cartaceo) € 55,00

MARINO S. Circolo (pdf) € 25,00

BASSANO ROMANO P. Torricelli (semestrale) € 35,00

AULLA C. Catelani (cartaceo) € 55,00

GREVE IN CHIANTI A. Rossi (cartaceo + gadget) € 65,00

CODOGNO C. Bassanini (cartaceo + gadget) € 65,00

CARNATE M. Perego (cartaceo) € 55,00

ROMA C. Capuano (cartaceo) € 55,00

CASTELFIORENTINO A. Latini (cartaceo + gadget) € 65,00

RECCO G. Pittaluga (cartaceo + gadget) € 65,00

CALAVINO MANDRUZZO I. Zanetti (cartaceo) € 25,00

CESENATICO M. Gardini (pdf) € 25,00

CASALVELINO SCALO G. Galzerano (cartaceo) € 55,00

SAN MARINO G. L. Fabbri (cartaceo + gadget) € 65,00

PONTE SAN GIOVANNI F. Costantini (cartaceo + gadget) € 65,00

CASTELBOLOGNESE Biblioteca Libertaria “A. Borghi” (cartaceo + pdf) € 80,00

CASTELBOLOGNESE G. Landi (cartaceo) € 55,00

CASTELBOLOGNESE Biblioteca Comunale “Luigi Dal Pane” (cartaceo) € 55,00

PADERNO DUGNANO I. Giussani (pdf) € 25,00

FORLIMPOPOLI A. Papi (pdf) € 25,00

SOLIERA J. Gozzi (cartaceo + gadget) € 65,00

SPILAMBERTO C. Gozzoli (pdf) € 25,00

MANDANICI G. Arguto (pdf) € 25,00

SOVICILLE C. Tomelleri (pdf) € 25,00

SORI A. Zanini (cartaceo + gadget) € 65,00

SETTIMO TORINESE M. Gualeni (pdf) € 25,00

ROMA G. Lustri (cartaceo + gadget) € 65,00

ROMA VITINIA R. Pietrella (cartaceo + pdf) € 80,00

BAGNONE R. Manganelli (pdf) € 25,00

MILANO G. Consolati (pdf) € 25,00

TREVIGLIO M. Bussini (pdf) € 25,00

IMOLA C. Falconi (cartaceo) € 55,00

PISA A. Sartori (cartaceo) € 55,00

PISA E. Stacchini (pdf) € 25,00

BOLOGNA Bar Piratello (cartaceo) € 55,00

SIGNA N. Conti (cartaceo) € 55,00

MILANO F. Vercellino (cartaceo) € 55,00

TIARNO DI SOPRA C. Tiboni (pdf) € 25,00

FOLIGNO R. Paccoia (cartaceo) € 55,00

Totale € 4.524,00

ABBONAMENTI SOSTENITORI

DRENA A. Bombardelli € 80,00

TARANTO C. Giannuzzi € 80,00

GENOVA L. Omoboni € 80,00

PORDENONE C. Tonsig € 80,00

CAMUCIA I. Giaccheri € 80,00

FIRENZE S. Meli € 80,00

FIRENZE M. Noferini € 80,00

TARANTO A. Carlucci € 80,00

GROTTAMARE C. Gioia € 80,00

LIVORNO N. Nardi € 80,00

BOLOGNA F. Morana € 80,00

TRIESTE G. Paciucci € 80,00

Totale € 960,00

SOTTOSCRIZIONI

LARDERELLO F. Tognetti € 45,00

RIVAROLO DEL RE R. Pinardi € 35,00

NAPOLI G. Scielzo € 55,00

MILANO C. Grado € 65,00

GENOVA L. Omoboni € 20,00

AGLIANA R. Bonacchi € 7,50

MANNHEIM F. Deidda € 10,00

VITTORIO VENETO A. Fico € 10,00

FORNOVO TARO B. G. Borrini € 15,00

GENOVA R. Ragazzo € 15,00

MILANO C. Ottonello € 20,00

MODENA M. Aldovini € 35,00

BOLLATE P. Marazzani € 10,00

MILANO Edizioni Zero in Condotta € 400,00

MILANO Rosaria e Antonio € 285,00

GROTTAMARE C. Gioia € 20,00

GREVE IN CHIANTI A. Rossi € 85,00

ROMA C. Capuano € 5,00

SAN MARINO G. L. Fabbri € 15,00

PONTE SAN GIOVANNI F. Costantini € 35,00

PRATO E. Frontaloni € 10,00

Totale € 1.197,50

PER LA VITA DEL SETTIMANALE

BOBBIOP. Quadernucci € 75,00

VERBANIA Compagni di Verbania € 100,00

ROMA E. Calandri € 50,00

BERGAMO M. Colelli € 50,00

IMOLA M. Ortalli € 45,00

FIORENTINO A. Righi € 5,00

CASARZA LIGURE Walter e Federica € 100,00

TARANTO A. Carlucci € 100,00

TORINO N. La Rosa € 20,00

CASATENOVO V. Galbusera € 40,00

SARONNO M. Cella a/m FAM € 30,00

CODOGNO C. Bassanini € 135,00

CARNATE M. Perego € 145,00

CASTELFIORENTINO A. Latini € 50,00

CASTELFIORENTINO R. Casamonti € 50,00

CALAVINO MANDRUZZO I. Zanetti € 100,00

MILANO Ivano G. di passaggio a Milano a/m FAM € 50,00

FORLIMPOPOLI A. Papi € 25,00

SETTIMO TORINESE M. Gualeni € 25,00

ROMA VITINIA R. Pietrella € 120,00

BAGNONE R. Manganelli € 25,00

BERGAMO F. Tasca € 50,00

PADERNO DUGNANO I. Giussani € 25,00

TIARNO DI SOPRA C. Tiboni € 25,00

Totale € 1.440,00

TOTALE ENTRATE € 9.406,00

USCITE

Stampa n° 37 -€ 496,60

Stampa n° 38 -€ 496,60

Spedizioni n° 38 -€ 386,00

Etichette e materiale spedizioni n° 38 -€ 70,00

fattura TNT (26/11/21) -€ 486,60

fattura TNT (28/12/21) -€ 352,07

Fedrigoni spa (carta) -€ 1.591,73

Edizioni Bruno Alpini spese gadget -€ 193,50

Edizioni Zero in Condotta spese gadget -€ 400,00

Altre Spese Gadget -€ 341,00

Spese PayPal Ottobre -€ 30,73

Spese PayPal Novembre -€ 28,99

Spese PayPal Dicembre -€ 27,64

Spese BancoPosta Ottobre -€ 29,99

Spese BancoPosta Novembre -€ 29,59

Spese BancoPosta Dicembre -€ 38,49

TOTALE USCITE -€ 4.999,53

saldo n° 01 € 4.406,47

saldo precedente € 1.934,92

SALDO FINALE € 6.341,39

IN CASSA AL 15/01/2022

€ 11.079,96

Da Pagare

Stampa n° 01 -€ 496,60

Spedizioni n° 01 -€ 386,00

Etichette e materiale spedizioni n° 01 -€ 70,00

* In questo bilancio sono state inserite le entrate e uscite al 31/12/2021