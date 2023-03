Siamo lieti di comunicare la nuova uscita

Malatesta: Opere Complete

“ANARCHISMO REALIZZABILE E REALIZZATORE – Pensiero e Volontà e ultimi scritti 1924-1932” a cura di Davide Turcato. Saggio introduttivo di Roberto Carocci, pp. 368 EUR 30,00, ISBN 978-88-95950-73-0.

Il 1° gennaio 1924 esce a Roma il primo numero di Pensiero e Volontà, la rivista che Malatesta dirige fino al novembre 1926, quando la pubblicazione viene soppressa d’autorità insieme a tutta la stampa antifascista. In questa rivista, come negli ulteriori scritti che riesce a pubblicare nella stampa anarchica fuori d’Italia — aggirando la morsa in cui il regime fascista lo stringe progressivamente attraverso censura postale, sorveglianza personale e sistematiche vessazioni a chiunque entri in contatto con lui — Malatesta dà corpo a quell’anarchismo «realizzabile e realizzatore» che aveva promesso a Luigi Fabbri in una lettera del 1925. Sviluppando i temi del gradualismo anarchico e del pluralismo post-rivoluzionario, chiarendo i rapporti dell’anarchismo col sindacalismo, il repubblicanesimo, la scienza, e la fede e opponendosi alle derive autoritarie degli anarchici «pratici», Malatesta elabora lucidamente i capisaldi dell’anarchismo come metodo della libertà, che schiude la via a tutti i progressi sociali possibili, precludendo illusorie scorciatoie. Nella modesta casa romana di Malatesta si assiste così, negli ultimi anni della sua vita, a un «paradosso delle conseguenze» di weberiana memoria: nell’inane tentativo di decretare la sua morte civile, isolandolo dalla realtà contingente, il regime fascista pone invece Malatesta in condizione di produrre gemme del pensiero anarchico che valicano i limiti di spazio e di tempo per giungere intatti a noi in tutta la loro lucentezza.

(coedizione ZIC – La Fiaccola)

Per richieste: https://www.zeroincondotta.org/richieste.html, email: zic@zeroincondotta.org