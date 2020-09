Il voto è un inganno

I padroni che hanno il potere, attraverso i loro politici ci hanno distrutto la sanità con la diminuzione drastica dì ospedali, ambulatori e tagli di personale dì ogni ordine e grado;EPPURE NOI SIAMO ANDATI A VOTARE.

Hanno fatto a pezzi la scuola legandola all’ultimo gradino della scala sociale e condizionandola al profitto, al denaro come se fosse un’azienda facendo diventare una MERCE il sapere, la cultura l’istruzione, EPPURE NOI SIAMO ANDATI A VOTARE.

La disoccupazione avanza e dilaga in ogni ambiente di lavoro perché non siamo noi lavoratori e proletari a godere del progresso delle macchine e della scienza ma chi detiene il potere, EPPURE NOI SIAMO ANDATI A VOTARE.

Per arricchirsi sempre di più i potenti attraverso lo stato e i vari governi stanno distruggendo l’ambiente con gli allevamenti e le coltivazioni intensivi che non rispettano ne’ umani né animali; così facendo ci hanno portato il corona virus e la morte..EPPURE NOI SIAMO ANDATI A VOTARE.

Vogliamo continuare a farci ingannare da chi detiene il potere andando ancora a votare? O è meglio lottare tutti insieme per cambiare la nostra esistenza prendendo tra le nostre mani il nostro futuro e quello delle generazioni a venire ?

Mettiamo fine all’inganno del voto. L’astensione è un primo passo per costruire il nostro mondo fatto di uguaglianza, solidarieà e libertà.

NO AL VOTO, SI’ALLA LOTTA

Gruppo Anarchico

“Francesco Mastrogiovanni ”

Federazione Anarchica Italiana