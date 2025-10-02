Tu sei qui

Bilancio n. 25/2025

Bilancio n. 26 

ENTRATE 

 

PAGAMENTO COPIE

Totale €0,00

 

ABBONAMENTI 

TORINO G.DeMaria (pdf) €25,00; ROMA S.Lauri (cartaceo) €55,00; LECCE V.Gaeta (cartaceo+gadget) €65,00; MARSCIANO G.Miseria (cartaceo+gadget) €65,00

AREZZO G.Genuini (cartaceo) €55,00; VERBANIA P. M.Giacomini (cartaceo+gadget) €65,00; GENOVA S.Vallerga (cartaceo+gadget) €65,00

Totale €395,00

 

ABBONAMENTI SOSTENITORI 

Totale €0,00

 

SOTTOSCRIZIONI

TORINO G.DeMaria €10,00; MARSCIANO G.Miseria €35,00

Totale €45,00

 

TOTALE ENTRATE €440,00

 

USCITE

Stampa n° 25 -€611,00; Spedizione n° 25 -€373,00

 

TOTALE USCITE   -€984,00

 

saldo n. 26 -€544,00; saldo precedente €8.995,42

SALDO FINALE €8.451,42

 

 IN CASSA AL 25/09/2025 €10.059,22

Da Pagare

Stampa n° 26 -€611,00; Spedizione n° 26 -€371,53

