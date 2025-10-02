Bilancio n. 25/2025

Bilancio n. 26
ENTRATE
PAGAMENTO COPIE
Totale €0,00
ABBONAMENTI
TORINO G.DeMaria (pdf) €25,00; ROMA S.Lauri (cartaceo) €55,00; LECCE V.Gaeta (cartaceo+gadget) €65,00; MARSCIANO G.Miseria (cartaceo+gadget) €65,00
AREZZO G.Genuini (cartaceo) €55,00; VERBANIA P. M.Giacomini (cartaceo+gadget) €65,00; GENOVA S.Vallerga (cartaceo+gadget) €65,00
Totale €395,00
ABBONAMENTI SOSTENITORI
Totale €0,00
SOTTOSCRIZIONI
TORINO G.DeMaria €10,00; MARSCIANO G.Miseria €35,00
Totale €45,00
TOTALE ENTRATE €440,00
USCITE
Stampa n° 25 -€611,00; Spedizione n° 25 -€373,00
TOTALE USCITE -€984,00
saldo n. 26 -€544,00; saldo precedente €8.995,42
SALDO FINALE €8.451,42
IN CASSA AL 25/09/2025 €10.059,22
Da Pagare
Stampa n° 26 -€611,00; Spedizione n° 26 -€371,53