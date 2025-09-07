Livorno: manifestazione contro il blocco di Gaza

Circa tremila persone hanno partecipato venerdì 5 settembre alla manifestazione a sostegno delle iniziative a favore della popolazione di Gaza, che si è conclusa con un blocco simbolico del porto. La raccolta di generi di prima necessità da inviare a Gaza ha avuto un successo straordinario, e la manifestazione ha visto anche una polemica con la CGIL locale che aveva diffuso il comunicato nazionale senza citare il fatto che la manifestazione locale era indetta da varie realtà di movimento , sindacali e politiche sotto la sigla di Livorno per la Palestina. La Federazione Anarchica Livornese non ha partecipato direttamente, ma come parte del coordinamento antimilitarista livornese.

Di seguito il comunicato che abbiamo diffuso:

Fermiamo il genocidio a Gaza

Blocchiamo la guerra

Blocchiamo tutto

I potenti e i governi vogliono trasformare il mondo in una grande distesa di macerie e di morti. Tutti hanno gli occhi puntati su Gaza perché Gaza rappresenta il mondo. Perché ciò che vediamo oggi in Palestina ci mostra chiaramente a cosa può arrivare la macchina militare dello stato e del capitale per affermare il proprio dominio, spazzando via intere popolazioni.

Per questo la Federazione Anarchica Livornese sosterrà iniziative di sciopero immediato e di mobilitazione cittadina che dovessero essere messe in atto qualora fosse impedito alla Global Sumud Flottilla di portare il proprio carico di aiuti alimentari e umanitari a Gaza.

Solo con la lotta unitaria e autorganizzata, autonoma da burocrazie sindacali e segreterie di partito si possono raggiungere obiettivi concreti nell’opposizione alla guerra e nella solidarietà internazionale

Federazione Anarchica Livornese