No alla base militare a Coltano. Né qui né altrove!

Migliaia di persone hanno manifestato ieri a Coltano vicino Pisa per opporsi al progetto di nuova base militare per i Carabinieri. Una nuova installazione di guerra in un territorio che già vede numerose caserme e strutture militari e che mira a fare di Pisa un vero e proprio hub per le missioni militari. Il progetto poi dovrebbe sorgere in una zona protetta aggiungendo quindi un’ulteriore devastazione ambientale a questo territorio.