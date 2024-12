Lo Spazio Anarchico 19 Luglio non si chiude! Amplifica l’Anarchia!

1945 – 2024 Il Gruppo anarchico C. Cafiero rilancia

Dal mese di luglio 2023 abbiamo attivato numerose iniziative per gestire le reiterate minacce di sgombero e chiusura dello Spazio Anarchico 19 Luglio perpetrate con una cadenza mensile o bimestrale e tali modalità autoritarie, ad oggi, si sono rivelate anacronistiche e logoranti per coloro che le stanno praticando. Abbiamo attraversato questi mesi senza alcuna esitazione forti delle nostre ragioni e soprattutto della solidarietà concreta, tenace e continuata messa in campo intorno al nostro gruppo, la comunicazione attivata per informare e sostenerci: riunioni, assemblee, presidi, comunicati, interviste, incontri, concerti, mostre, sottoscrizioni, articoli, locandine, pranzi, aperitivi, fino ai saluti e alle colazioni solidali. Abbiamo attivato la campagna di sottoscrizione “Lo Spazio anarchico 19 Luglio non si chiude” che ci ha permesso di sostenere fino ad oggi le spese straordinarie. Stiamo proseguendo anche le nostre attività autogestite ordinarie con i convegni, le conferenze, le presentazioni di libri, le proiezioni filmiche, le iniziative teatrali, musicali e cinematografiche, la diffusione di stampa ed editoria libertaria e anarchica in diverse lingue, i progetti di solidarietà locali e internazionali.

Nel mese di dicembre 2024 è previsto il prossimo appuntamento con la reiterata insistenza di chiuderci e auspichiamo di finire l’anno attraversando ancora una volta questo ostacolo e saltare a piè pari al 2025 quando di certo festeggeremo gli ottant’anni dalla nascita del nostro gruppo. Il Gruppo anarchico C. Cafiero infatti fu fondato nel 1945 a Garbatella, ad una manciata di mesi dalla liberazione dal nazifascismo del 25 aprile, quando fu annunciata la sua inaugurazione in quella piccola cantina di via Vettor Fausto 3, al lotto 13 di pertinenza ATER Roma ( ex IACP), e avvenne durante un convegno di anarchici antifascisti dedicato proprio a Carlo Cafiero.

Dal gruppo Cafiero sono passate generazioni, gruppi, collettivi, associazioni, redazioni di giornali e riviste, compagnie teatrali e gruppi musicali, artisti, poeti un microcosmo nel cuore di questo quartiere connesso con le esperienze culturali e politiche autogestite ed autorganizzate nelle lotte del movimento antiautoritario internazionale in una prospettiva concreta di libertà e solidaristica dal basso in Italia e in altre parti del mondo.

Lo Spazio Anarchico 19 Luglio in via Rocco da Cesinale 16,18 (lotto 60) nasce nel 2011 sempre a Garbatella per dare maggiore spazio e voce alle nostre iniziative e in particolar modo al progetto di biblioteca popolare dedicata a Fabio Iacopucci e di archivio anarchico costruito con il contributo volontario dei partecipanti e ispirato da Tommaso Aversa. Gli eventi culturali sono stati rigorosamente autorganizzati a sottoscrizione libera e operati tutti a titolo gratuito. A titolo gratuito e in economia sono stati messi a disposizione la manodopera e i materiali per la ristrutturazione e la manutenzione decennale del locale che era rimasto aperto e abbandonato nel degrado per circa 25 anni. Dal 2011 ad oggi nello Spazio Anarchico 19 Luglio ci sono stati anche laboratori di pedagogia libertaria, le assemblee di condominio, i laboratori artistici, le mostre d’arte, i mercatini del dono e del baratto, gli sportelli solidali e sindacali, le interviste, il book crossing eccetera. Il progetto di archivio e biblioteca del Cafiero in questi anni finalmente ha preso forma ed è luogo di ricerca aperto al quartiere frequentato anche da studiosi e laureandi. Oltre a conservare libri e documenti appartenenti o donate al Gruppo Cafiero, lo Spazio Anarchico 19 Luglio, sta ospitando nella sua biblioteca fondi appartenenti anche a collezioni private di più recente datazione.

Vi aggiorniamo infine che l’Ater Roma (ex IACP Istituto Autonomo Case Popolari) in questi mesi ha continuato a non rispondere ai nostri solleciti pertanto invitiamo tutte le realtà solidali, le associazioni, i collettivi, i media a non calare l’attenzione e a continuare il supporto alla campagna Lo Spazio anarchico 19 Luglio non si chiude donando all’ Associazione Culturale 19 Luglio IBAN IT63T0306909606100000403028. Quest’iniziativa è stata attivata per coprire le spese straordinarie che stiamo sostenendo contro lo sgombero e inoltre, in opposizione e in risposta al logorio e all’appiattimento autoritario, abbiamo pensato di rilanciare tutte le nostre attività in autogestione. La sfida è ambiziosa e si intitola Amplifica l’Autogestione! Amplifica l’Anarchia! e comprenderà una raccolta fondi per concretizzare anche nuovi progetti di cui vi renderemo conto a breve. Insomma come al solito faremo semplicemente del nostro peggio e continueremo a condividere e a stupirci in una prospettiva libertaria.

L’onda gorgoglia e sale ! Amplifica l’Autogestione!

Amplifica l’Anarchia!

Gruppo Anarchico C. Cafiero FAI Roma

www.cafierofairoma.wordpress.com