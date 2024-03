Livorno: riapre la Biblioteca del Circolo culturale “Errico Malatesta”

Inaugurazione venerdì 15 marzo presso la sede della Federazione Anarchica Livornese in Via degli Asili 33

Alle 17.30 Presentazione del libro “Il rovescio della guerra – Psichiatria militare e ‘terapia elettrica’ durante il Primo conflitto mondiale”; con l’autore Marco Rossi e con il Collettivo antipsichiatrico Antonin Artaud.

MOSTRA ANTIMILITARISTA con vignette, illustrazioni, fumetti, collage, parole. Realizzata dalla Casa editrice LIBERA e SENZA IMPEGNI, Centro Studi CANAJA e Le LAB des CASTANEUX. La mostra sarà visibile negli orari di apertura della biblioteca fino a giovedì 4 aprile

Alle 20.30 aperitivo

Orario di apertura della biblioteca

Lunedì e giovedì dalle 16 alle 20

Giovedì mattina su appuntamento

biblioteca.circoloemalatesta@gmail.com

Circolo Culturale “Errico Malatesta”

Informazioni sulla biblioteca

Da gennaio 2024 la Biblioteca del Circolo Culturale “Errico Malatesta” ha riaperto al pubblico con un nuovo orario. Con l’avvio della catalogazione del materiale inventariato la biblioteca ha aderito al Sistema Bibliotecario Nazionale attraverso il polo del Sistema Documentario Territoriale Livornese.

https://opacsol.comune.livorno.it/SebinaOpac/library/LIVORNO%20-%20Biblioteca%20del%20Circolo%20Culturale%20Errico%20Malatesta/LIAEM

Il Circolo Culturale “Errico Malatesta” è stato incaricato dalla Federazione Anarchica Livornese di gestire attraverso la Biblioteca il materiale librario della Federazione stessa, allo scopo di rendere accessibile al pubblico questa collezione di volumi, opuscoli e periodici favorendo la conoscenza del movimento anarchico.

Il nucleo storico della biblioteca è costituito da circa 3000 volumi provenienti dalle biblioteche dei gruppi anarchici locali, a cui si sono aggiunti fondi donati da compagne e compagni nel corso dei decenni. La biblioteca ha sempre continuato ad essere aggiornata con nuove pubblicazioni, anche in altre lingue, relative al movimento anarchico o a temi che interessavano l’attività della Federazione. Tra i titoli di riferimento del pensiero anarchico si segnalano le opere di Pietro Gori, pubblicate tra il 1946 e il 1949, e le opere complete di Errico Malatesta di recente pubblicazione. Gran parte dei volumi hanno come argomento il movimento anarchico, la sua storia, i problemi politici, le prospettive di trasformazione sociale. Sono presenti nella biblioteca anche titoli di saggistica e letteratura connessi alla cultura libertaria, mentre una consistente raccolta riguarda le correnti del marxismo. Molti volumi seguono infine gli storici temi di intervento del movimento anarchico: l’antimilitarismo, il movimento operaio e sindacale, l’ambiente e l’ecologia, l’antifascismo, l’anticlericalismo.

Presso la Biblioteca sono conservate anche raccolte dei principali periodici del movimento anarchico in Italia, tra cui “Umanità Nova”. Si segnala in particolare una raccolta del settimanale “L’Avvenire Anarchico” edito a Pisa, e la collezione del periodico anticlericale “Il Corvo” edito a Livorno a cura del Gruppo Antireligioso Pietro Gori. Sono significative anche le raccolte di testate anarchiche estere, in particolare spagnole e francesi. Sono inoltre conservate raccolte di periodici non anarchici ma di interesse, tra cui si segnala la collezione de “Il Mondo” (1949-1966).