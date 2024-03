Il Catalogo – Biblioteca Popolare “Ugo Fedeli”

PRESENTAZIONE CATALOGO Biblioteca Popolare “Ugo Fedeli”

Biblioteca popolare ‘Ugo Fedeli’

Centro di Documentazione Libertario ‘La Scintilla’

DOMENICA 17 MARZO 2024 alle ore 15.00 presso il Circolo Anarchico ‘La Scintilla’, strada Attiraglio 66 – Modena, la Biblioteca Popolare “Ugo Fedeli” ed il Centro di Documentazione Libertario “La Scintilla” presentano: IL CATALOGO. oltre 3000 titoli di Editoria Politica e di Emancipazione Sociale dalla fine dell’800 ai giorni nostri, a cura di Andrea Pirondini e Fabrizio ‘Zazzo’ Fregosi e con la partecipazione di Paolo Ciampi, editore di “I Libri di Mompracem”- Firenze

info e prenotazioni pranzo: lascintilla@autoproduzioni.net , anarchismodenese@libero.it .

‘Pensiero ed azione’, documentarsi, studiare in modo approfondito per capire ed agire politicamente in modo consapevole. E’ questa l’impronta che il Gruppo anarchico Pisacane prima e Il Gruppo anarchico Renzo Cavani poi, hanno voluto dare alla Biblioteca popolare Ugo Fedeli. E fin dal lontano 1977, Eugenio Bertolani, il ‘Carpi’, ne è stato il meticoloso custode. Un archivio di oltre 3000 titoli raccolti, con l’aiuto dei compagni, durante tutta la vita.

Il corpo centrale della Biblioteca è sicuramente quello dedicato agli autori anarchici ed ai temi cari all’anarchismo italiano ed internazionale dove troviamo anche volumi del secolo scorso rari e di un certo pregio. Ma la Biblioteca Popolare Ugo Fedeli non è solo una ‘biblioteca anarchica’. Una sezione importante di libri documenta i temi caldi del ‘900 italiano: lotte sociali e del lavoro, antifascismo e Resistenza (con uno sguardo particolare alla lotta di liberazione nella provincia modenese), protesta giovanile degli studenti e il ’68, femminismo ed emancipazione della donna, antipsichiatria, lotta armata e anni di piombo, ecologia, senza dimenticare l’arte, la satira politica, i comics e le canzoni di protesta. Molti di questi libri sono stati scritti e pubblicati in concomitanza degli eventi, oggi li chiameremo istant book, e restituiscono in modo fedele il clima culturale e politico del momento.

Non manca poi lo sguardo internazionale sulle crisi e gli eventi storici che hanno segnato gli ultimi secoli: rivoluzione francese, Messico, rivoluzione russa, guerra civile spagnola, Cina, Vietnam, Cuba, questione palestinese, senza dimenticare l’Africa. Diversi di questi, sono testi in lingua originale.

Una parte importante della Biblioteca è poi dedicata all’emeroteca. In primis sono state raccolte le principali testate anarchiche ed anarcosindacaliste stampate in Italia e all’estero. Alcune pubblicazioni risalgono ai primi decenni del secolo scorso, ma principalmente si tratta di periodici pubblicati nell’immediato dopoguerra (diversi sono i numeri 1) testimoni della ritrovata vitalità sociale e politica, e, a seguire, negli anni ‘60/ ‘70.

Una vasta sezione poi riguarda i periodici di altri movimenti politici e partiti (prevalentemente d’ispirazione marxista-leninista), ma anche periodici di informazione e cultura generale, sempre stampati sia in Italia che all’estero.