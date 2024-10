La diserzione dilaga in Ucraina

Catastrofe per gli uni, salvezza per gli altri

L’inizio dell’autunno è stato segnato per l’Ucraina da un peggioramento della situazione in prima linea. Giorno dopo giorno, la difesa nella regione di Donetsk si sta sgretolando; nella regione di Kharkov, le truppe russe si stanno avvicinando al fiume Oskol; in direzione di Kursk, hanno anche ripreso il controllo di una serie di insediamenti, sebbene l’esercito ucraino stia ancora attaccando in alcuni luoghi. L’euforia della vittoria ha lasciato ancora una volta il posto alla frustrazione, e dove ci sono sconfitte, c’è una maggiore pressione sui “nemici del popolo” interni. […]

L’11 settembre, una dichiarazione video del due volte candidato sindaco di Kharkov Denis Yaroslavsky, che attualmente dirige una delle unità di ricognizione delle forze armate ucraine, ha avuto risonanza nei mass media e nei social network: “Se vi dico ora il numero di SZCh [abbreviazione ucraina per l’abbandono non autorizzato di un’unità militare, in russo – SOCh] ad oggi, tutta l’opinione pubblica russa si scaglierebbe contro di noi e gridando “guardate quanti disertori hanno”. Loro non mostrano i loro, nemmeno noi possiamo mostrare i nostri. Ma io definisco questa situazione molto deplorevole. Ora abbiamo già una malattia. Non dirò che questo è già il quarto stadio, come in oncologia, ma è senz’altro il secondo, che sta passando al terzo. E progredisce. All’inizio, non abbiamo avuto SZCh, perché, per esempio, quando ho prestato servizio in un battaglione di volontari, per i primi tre mesi non ricevevamo uno stipendio, niente, e c’erano decine di migliaia di persone come me. Perché c’era una motivazione. Motivazione per vincere. Ora la guerra è entrata in una fase da trascinare sul campo di battaglia tutti coloro che non vogliono essere là. Le persone motivate sono morte o si sono stancate”, ha detto a proposito della liberazione dalla responsabilità penale dei latitanti che sono tornati nell’esercito.

Il 9 settembre, il giornalista di Kiev Volodymyr Boiko, che presta servizio nella 101a brigata delle forze armate ucraine, ha dichiarato in modo ancora più netto a proposito di questa legge sulla sua pagina Facebook: “[…] ho detto e dico che il numero dei disertori ha già superato le 150 mila persone e si avvicina alle 200 mila. Con le dinamiche attuali, è possibile prevedere 200 mila disertori entro dicembre 2024. Voglio anche sottolineare che l’effettiva depenalizzazione della diserzione avrà conseguenze catastrofiche per il fronte nel prossimo futuro. Perché questa legge non si rivolge a coloro che hanno già lasciato arbitrariamente le unità militari (comunque, nessuno cercava tutti loro, e le procedure penali non erano state sudiate prima), ma a quei militari che hanno svolto fedelmente il loro dovere e che ora hanno appreso con sorpresa che si possono deporre le armi, andare a casa e non avranno conseguenze per questo. Oggi, i crimini contro l’ordine stabilito del servizio militare non vengono affatto indagati, i disertori non sono ricercati: questo è ciò che ha portato al fatto che il problema si è accumulato per 2 anni e mezzo e ora la situazione ha raggiunto un vicolo cieco. È impossibile consegnare alla giustizia un numero così elevato di disertori, ed è impossibile trovarli. Ecco perché il capo dell’ufficio di presidenza Andrii Yermak (che il Suo nome sia santificato!) decise che le persone dovevano essere catturate per le strade e mandate al fronte invece dei disertori. Ma questo non aiuta: dopo essere entrati nelle unità militari, i mobilitati tornano semplicemente a casa. … Dopo la registrazione del procedimento penale, il disertore viene escluso dalle liste del personale e può rientrare in servizio solo attraverso il TCR [centro territoriale di reclutamento, cioè l’ufficio di arruolamento], attraverso la rimobilitazione. … Un’altra cosa è che ora è iniziata la diserzione di massa, poiché la gente ha visto che è possibile “salire sugli sci” e non ci sarà nulla da fare”.

Se quest’estate la nostra rivista ha scritto [in russo , in inglese ] che questo di solito accade sotto forma di mancato ritorno dall’ospedale o dalle vacanze, ora i soldati già partono e scompaiono direttamente dalle loro posizioni, anche se non ci sono stati bombardamenti. Un istruttore della 59a brigata di fanteria motorizzata dell’AFU, che sta combattendo vicino a Pokrovsk, lo ha raccontato in un video di Deutsche Welle della scorsa settimana.

Il 15 settembre, uno dei più grandi canali di notizie in Ucraina ha anche scritto di come le statistiche ufficiali delle fughe militari siano sottovalutate: “… Inoltre, gli SZCh e i renitenti vengono rimossi dal personale. È uscito arbitrariamente, è stato assente dall’unità per più di dieci giorni. O si è rifiutato di andare al fronte. La maggior parte degli SZCh e dei renitenti non hanno procedimenti penali aperti contro di loro, i comandanti non scrivono rapporti. Poiché ciò rovina le statistiche complessive dell’unità e mette in discussione la competenza del comandante a guidare e mantenere il morale. Pertanto, un tale contingente viene silenziosamente rimosso dal personale. […]

Il 14 settembre, il militare di Leopoli Maxim Bugel ha scritto su Facebook come la riluttanza dei nostri vicini nella regione di Sumy (anch’essa al confine con la regione russa di Kursk) a fornire alloggi lo abbia portato a pensare alla diserzione: “… C’era la speranza che dopo l’inizio dei bombardamenti a Sumy e molte persone se ne erano andate, alla fine avrebbero avuto bisogno di fondi per affittare le case nei luoghi in cui si erano trasferite. […] In uno dei condomini, nell’insediamento dove ci troviamo ora, si stavano riunendo e decidendo se far entrare i militari nell’edificio. Erano d’accordo: che siamo impuri e non abbiamo posto nel loro luogo celeste. In quello vicino, hanno deciso di farci entrare.” […] All’inizio di questo mese, un famoso attivista di destra si è indignato per il fatto che i residenti di un grattacielo a Kharkov vogliano sgomberare il suo deposito di volontari per evitare l’arrivo dei missili.

L’articolo “Nella lunga estate calda, i soldati ucraini e russi hanno battuto i record per la crescita delle diserzioni”, che è stato pubblicato da noi il primo giorno d’autunno, è arrivato appena in tempo. (È disponibile in Russo , in inglese , in spagnolo , in italiano .) Una serie di commenti è arrivata da entrambi i lati del fronte. Dalle discussioni nelle chat locali di Kharkov:

[…] “Quando sono venuti a Kharkov, abbiamo bevuto insieme, nessuno ha gridato che sono un disertore, ma al contrario, che non c’era niente da fare lì. Uno, anche lui volontario, è già all’estero. È andato per 2 settimane ed è lì già da sei mesi. Ha detto solo per riposarsi…”

“Un ragazzo lavorava nelle vicinanze e aveva un cane. Così l’ha vestito con un giubbotto mimetico e un guinzaglio giallo e blu. E lui stesso andava in giro con ogni sorta di braccialetti patriottici e tridenti sullo zaino. Mentre si recava al lavoro, è stato preso in consegna dal TCR ed è andato ad addestrarsi. Poi vedo che dopo 2-3 mesi zoppica. Pensavo fosse ubriaco, ma tutto si è rivelato molto più interessante. Dopo l’addestramento, sono stati portati in camion telonati da qualche parte in prima linea. E proprio mentre scaricavano il personale, sono stati colpiti […]. Quindi, non era ubriaco, le sue gambe erano state tagliate dalle schegge e non avevano ancora estratto tutte le schegge dal corpo. Lo hanno mandato a casa dall’ospedale per finire la sua cura, ma non lo hanno riformato a causa delle sue ferite. E il ragazzo ha detto durante la conversazione che stava per entrare in SZCh. Ecco quanto velocemente è passata la sua ondata di patriottismo”.

“Metà del mio cortile è SZCh, il quartiere di Slobozhansky. L’importante è non farsi beccare, diversamente a nessuno importa. Non abbiamo più un ufficio del procuratore militare, i poliziotti trattano con i disertori ora, e non gliene frega niente. In primavera, un conoscente si è presentato nel quartiere. Ha combattuto nella regione di Zaporozhye. A maggio, il comandante è andato da lui e gli ha detto: “Stiamo per essere trasferiti a Liptsy [fronte caldo NdT] devi decidere da solo, lascia il tuo fucile automatico se decidi di scappare”. Bene, ha lasciato la sua uniforme e ora è un SZCh. In qualche modo se la sta cavando, come tutti gli altri”.

[Dall’altro lato del fronte] Il 9 settembre abbiamo ricevuto una lettera da Gorlovka, controllata dall’entità di estrema destra “Repubblica popolare di Donetsk” dal 2014: “La cosa più triste è che se inizi a dire alla gente che i soldati devono disertare l’esercito e rivolgere le loro armi contro chi è al potere, la gente sgrana gli occhi e dice: ‘Vuoi che il 1917 accada di nuovo? […]

Il 14 settembre è apparso un post sul canale Telegram Mobilization DPR Live [filorusso] sui soldati mobilitati di Donetsk dell’unità militare 78979 in direzione Kursk che si lamentavano del bullismo da parte del nuovo comandante e delle minacce di mandarli con le stampelle a prendere d’assalto il fronte. “Il mio consiglio: se vuoi VIVERE, correre (o lasciarli correre), se possibile… Nessuno, nessun organismo per i diritti umani ti aiuterà! Ci ho provato! Io stesso non mi sono ripreso completamente dalla mia ferita, sono stato usato come “carne da macello” in un assalto. […] Devo salvare la mia vita dall’illegalità, dall’arbitrarietà, essendo ora nella clandestinità! Semplicemente non hanno bisogno di combattenti storpi dopo le ferite! Ci distruggono – i LORO ci stanno finendo! … Secondo i piani? Secondo il programma? Sì?” – un lettore con un profilo anonimo ha commentato qui sotto.

Contattato privatamente per i dettagli, ha aggiunto: “Ero a Donetsk. Sì, ho disertato! Perché sono stato portato via in un “assalto all’ultimo sangue”, essendo stato parzialmente curato, mentre mi sono stati tolti il passaporto russo e il cellulare, mi hanno tenuto sotto scorta armata per tutto il tempo, insultato e minacciato, ma sono riuscito a scappare […]. Mi dispiace, non dirò altro, dirò che questo sta prosperando nella 114a brigata, Donetsk”. Quando gli è stato chiesto come esattamente sia riuscito a fuggire dalla custodia, non ha risposto. È una cosa comune in entrambi gli eserciti […].

Ahimè, dopo la fine della guerra del Vietnam, il tipo di attivista contro la guerra come il militare impegnato nell’agitazione e nella propaganda tra i suoi colleghi è stato praticamente dimenticato. Questo è esattamente ciò di cui ci ha scritto il 2 settembre un russo di sinistra che si presenta come Sergey Thälmann. Oltre ad altre importanti informazioni privilegiate, la sua lettera ci aiuta a capire perché non ci sono state diserzioni diffuse tra i coscritti russi nella regione di Kursk, nonostante questa sembri essere la scelta più logica per coloro che sono poco preparati per la battaglia:

“Sono un coscritto, non c’era una scelta precisa. Educo attivamente i soldati e spiego l’ingiustizia del conflitto. Certo, non mi piace molto l’anarchismo, ma credo che non ci sia modo senza gli anarchici. L’anarchismo è il cuore del comunismo e il marxismo è la sua mente.

Dirò subito che c’è una strana atmosfera tra i coscritti, per qualche motivo tutti vogliono vedere la guerra. E quando inizi a spiegare che la guerra non è affare da pistoleri, non è un gioco per computer, il loro desiderio scompare immediatamente. Tuttavia, ci sono anche giovani che difendono il capitale russo. Parlano nel paradigma di “amici – nemici” di ucraini e russi. Questo è davvero spaventoso. Molti firmano il contratto, ma… Tenendo conto sia dei valori materiali che di quelli sovrastrutturali. Cioè, con il desiderio di vedere la guerra. La società dei consumi ha lavato via il cervello umano a tal punto che i ragazzi di 19 anni di Balashikha [vicino a Mosca, – N.d.R.] vogliono andare a Kursk. E mi sembra che un’atmosfera del genere non sia solo qui.

Beh, e osservazioni interessanti: molti ufficiali sono veri e propri nazisti. Ad esempio, ho parlato con il capo delle comunicazioni della divisione mortai del 4° reggimento. E lui mi ha detto che ho bisogno di leggere… Pensatori tedeschi degli anni ’30. E ce ne sono centinaia qui. Anche se ci sono persone adeguate… Sui volti dei mobilitati si può vedere più paura, disperazione. Ho parlato con così tanti mobilitati qui, nessuno voleva combattere. Alcuni lavoravano in una fabbrica, altri come elettricisti. Ma i soldati di leva sono l’opposto. Forse perché molti vengono dalle province, dove la vita è noiosa e ci sono poche emozioni luminose. O forse perché in una società dei consumi, il consumatore può consumare assolutamente qualsiasi prodotto fornito. Anche la guerra diventa una merce di vendita. […]

Cosa possiamo ottenere qui, due concentrazioni di capitali si scontrano tra loro. I loro cani più fedeli sono usciti dai loro canili, il capitale ucraino è altrettanto sciovinista e concentrato in forma di capitale finanziario di quello russo. Nessun governo può essere difeso, sono entrambi criminali, entrambi ladri. E la guerra è una guerra dei proprietari di schiavi per il rafforzamento della schiavitù. Sostenere uno dei proprietari di schiavi significa essere contro gli oppressi, cioè contro gli schiavi. Contro i servi della gleba. Contro i proletari.

A proposito, a chi dice che l’Ucraina è una vittima. Sostenere un rapinatore giovane e inesperto in una rissa con uno vecchio e grasso è sostenere la rapina in quanto tale e l’ulteriore rapina di uno di loro”.

In continuazione con ciò che è stato detto sulle fughe degli ucraini dai campi di addestramento della NATO, noi stessi abbiamo trovato un ragazzo di Sumy di nome Maxim, che lo ha fatto nel Regno Unito:

“Sono stato mobilitato con la forza. Ma i miei piani di fuga sono nati dopo essere arrivati lì. Anche se lì andava tutto bene, non volevo tornare in Ucraina. È molto più facile fuggire dall’addestramento lì. Lì scappi e sei già all’estero, in Ucraina se scappi, allora vai a guardarti intorno, non capisco come vivere, lavorare, ecc. Non c’era selezione in quanto tale nella nostra unità, hanno annunciato che c’era un reclutamento in Gran Bretagna, hanno preso tutti quelli che volevano, anche gli uomini di 50+ anni sono andati. Prenderanno i tuoi passaporti il 2°-3° giorno, quindi è meglio scappare il primo giorno. Sono stato fortunato, il mio passaporto è stato lasciato a casa e sono volato in Gran Bretagna con una tessera militare. E poi in Europa ho ricevuto il passaporto per posta. Proprio insieme ai miei vestiti, l’hanno persino descritto nella fattura come un “documento”, non ci sono stati problemi. Quando si scappa dall’addestramento, è meglio andare direttamente all’aeroporto e il più rapidamente possibile. Per quanto ne so, ti lasciano arrendere alle autorità negli aeroporti solo per proteggerti. Non devi salire sull’aereo, ti arrendi semplicemente al servizio di migrazione lì. Non ti rimanderanno all’unità se riesci a raggiungere l’aeroporto. Ero vestito come un civile, parlo bene l’inglese. Non è stato difficile, abbiamo scavalcato la recinzione di notte e basta. Non c’è alcuna sicurezza. È meglio non dire a nessuno della fuga. Nemmeno ai tuoi compagni d’armi”. […]

E qui non ci sarà alcun “reclutamento effettivo”. La Russia è grande, ci sono abbastanza […] idioti per i quali il sogno finale è 30 mila rubli in un lavoro civile, quindi sono pronti ad andare al macello per avere milioni […]. In Ucraina ci sono meno sciocchi e non ci sono tali risorse di bilancio, quindi […] coloro che non sono pronti a morire per questo ghetto non ci andranno, non importa quanto i reclutatori spieghino che è importante e onorevole. Anche se pagassero montagne d’oro, ciò non consentirà loro di reclutare abbastanza personale per le forze armate ucraine, perché la maggior parte di coloro che rimangono apprezzano la propria vita più di qualsiasi somma. Sono stronzate, gente.

Gruppo Assembly – Kharkiv