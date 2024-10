Grazie solidali! Un saluto a pugno chiuso! Lo Spazio Anarchico 19 Luglio è ancora qui!

Negli ultimi mesi sono state numerose le iniziative attivate contro lo sgombero dello Spazio anarchico 19 Luglio a Garbatella. In seguito a delle comunicazioni ricevute nelle ultime due settimane abbiamo avuto la necessità di informarvi, organizzare, accelerare, aggiornare le azioni solidali e ci siamo ritrovati infine lunedì 30 settembre 2024 nell’area antistante il locale per il terzo presidio. Durante la mattinata abbiamo allestito una mostra fotografica con le immagini del locale nel 2011 e organizzato la colazione ad accogliere i/le partecipanti. Il presidio si è sciolto intorno alle ore 11.00 con un nuovo rinvio, pertanto le attività dello Spazio Anarchico 19 Luglio continueranno regolarmente mantenendo viva l’attenzione fin qui riservata e invieremo, se necessario, i dovuti aggiornamenti. Restano aperte le iniziative contro lo sgombero dello Spazio anarchico 19 Luglio in particolar modo la campagna “Lo Spazio anarchico 19 Luglio non si chiude”.

Grazie solidali! Abbiamo attraversato insieme un’altra tappa!

Un saluto a pugno chiuso!

Gruppo Anarchico C. Cafiero FAI Roma

www.cafierofairoma.wordpress.com

cafierofairoma@inventati.org