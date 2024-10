Ddl 1660: manifestazione e occupazione a Livorno

Alcune centinaia di persone hanno sfidato la pioggia per manifestare a Livorno contro il ddl 1660. La manifestazione è stata indetta da Azione Livorno Antifascista, un cartello che riunisce una serie di sigle cittadine, fra cui il Collettivo Anarchico Libertario, la Federazione Anarchica Livornese e l’Unicobas. Alla fine della manifestazione è stato occupato simbolicamente un cinema abbandonato nel centro della città.

L’edificio è di proprietà di tal Gonnelli, imprenditore in quota all’estrema destra, che proprio in questi giorni è finito all’onore delle cronache locali per le denunce dei dipendenti per le condizioni di lavoro e di retribuzione che impone.

Il Gonnelli ha intenzione di realizzare una discoteca nell’area dell’ex cinema, suscitando le proteste degli abitanti del quartiere.

T.A.