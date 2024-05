Convegno FAI: «Solidarietà allo Spazio anarchico “19 luglio” di Roma»

La minaccia di sgombero dello Spazio anarchico “19 luglio” a Roma si inserisce in un disegno più ampio e coerente di attacco ai movimenti di lotta tutti, e in particolare al movimento anarchico. Un attacco fatto di chiusura degli spazi di agibilità politica e di repressione. Il governo fascista in questo modo cerca di mettere a tacere la voce che con più coerenza si batte contro la guerra, per la libertà e la giustizia sociale.

Il convegno della FAI riunito ad Empoli esprime solidarietà a tutte le realtà autogestite sotto attacco e fa appello a tutte le realtà federate per sostenere la lotta a difesa dello Spazio “19 luglio” per bloccare la minaccia di sgombero.