Convegno FAI: mozione antimilitarista

Di fronte a un militarismo italiano sempre più aggressivo, alla militarizzazione della società condotta con una propaganda martellante, alle missioni di guerra, al sostegno all’industria bellica, è necessario rafforzare l’impegno antimilitarista già attivo su più livelli.

In Ucraina, nel Corno d’Africa, nel Sahel, e in ogni angolo del mondo, la guerra è una realtà vissuta da oltre due miliardi di persone. Le potenze mondiali, gli stati, il capitale, i signori della guerra, mandano al macello ogni giorno migliaia di proletari, dividono le classi sfruttate, per stabilire nuove posizioni di potere nella contesa imperialista. Non c’è da credere all’illusione di nuovi equilibri mondiali, la corsa verso la guerra conduce solo verso il baratro di nuove forme di dominio e oppressione. Per questo è urgente proseguire l’impegno antimilitarista e internazionalista a sostegno dei disertori e dei sabotatori di tutte le guerre, per intervenire là dove la macchina della guerra poggia le proprie fondamenta. Contro le basi militari e i poligoni, contro l’industria bellica e il mercato delle armi, contro la propaganda guerrafondaia, contro la militarizzazione delle frontiere e i nuovi lager. Su questo ultimo argomento denunciamo il coinvolgimento del Ministero della Difesa nella gestione dei CPR e delle strutture di detenzione per richiedenti asilo

Sono numerose le iniziative di lotta contro la guerra previste per i prossimi mesi sul piano locale e nazionale. Invitiamo le realtà federate a sostenere tutte quelle iniziative in cui possano coerentemente aver voce le posizioni antimilitariste.

In questa prospettiva sosteniamo lo sciopero generale convocato da parte del sindacalismo di base per il 20 ottobre contro la guerra e l’economia di guerra. La Federazione Anarchica Italiana aderisce alla manifestazioni che si terranno il 21 ottobre contro la guerra e le basi militari, in particolare a quelle di Pisa e di Palermo, in sostegno alla partecipazione antimilitarista e anarchica a questi appuntamenti. Il 4 novembre, che sta assumendo una sempre maggiore importanza con il rafforzarsi delle campagne antimilitariste, vedrà l’organizzazione di numerose iniziative a livello locale. Si segnalano già da ora le manifestazioni che si terranno a Monfalcone, a Torino e a Livorno e si invitano le realtà federate a promuovere iniziative in occasione del 4 novembre.

La Federazione Anarchica Italiana aderisce alla manifestazione del 18 novembre a Torino organizzata dall’Assemblea Antimilitarista contro la nona edizione della mostra/mercato delle armi “Aerospace and defence meetings”, contro la “cittadella dell’aerospazio” nuovo polo dell’industria armiera, e contro lo sbarco della NATO nella città di Torino con l’acceleratore di innovazione del progetto DIANA.

È importante il contributo e la partecipazione alla manifestazione a Torino anche nel quadro delle “Giornate globali di lotta contro le guerre e il militarismo dal 17 al 25 novembre”, che vedranno iniziative di lotta in diversi paesi, e che sono state lanciate nel corso dell’Incontro internazionale anarchico di Saint Imier nel luglio scorso.

Convegno della Federazione Anarchica Italiana – FAI

07/10/2023