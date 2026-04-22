È uscita la nuova edizione dello scritto di Luigi Galleani, “Contro la guerra, contro la pace, per la rivoluzione sociale”,
un insieme di articoli apparsi per la prima volta su “Cronaca Sovversiva” tra la fine del 1914 e la primavera del 1916.
Il testo, che costa 10 euro, ha per oggetto il rifiuto della guerra tra gli Stati e la necessità di una trasformazione radicale dei rapporti sociali in senso egualitario e libertario.
Per richieste:
Piccola biblioteca Luigi Galleani, via Garibaldi 9 – 09016 Iglesias
bibliotecaluigigalleani@gmail.com
3476649025 (Silvio Cocco)