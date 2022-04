Carlo e Anita. Dall’Europa al Brasile.

Due continenti. Quattro paesi. Carlo Aldegheri: vita di un anarchico da Verona al Brasile, edizione italiana a cura di Andrea Dilemmi, con un contributo di Natale Musarra, Verona, Cierre gruppo editoriale, 2021, 130 pp. + ill., euro 12.

Due lunghe vite d’amore e d’anarchia, è il caso di dire, sono rievocate in questo bel volume. È l’edizione italiana, curata da Andrea Dilemmi, del testo in lingua portoghese Carlo & Anita Aldegheri: Vidas dedicadas ao anarquismo, uscita nel 2017 a cura dei centri culturali libertari di Guarujá e San Paolo.

Carlo Aldegheri, italiano (1902-1995) e Anita Canovas Navarro, spagnola (1906-2015) sono stati due militanti e combattenti dell’antifascismo internazionale in Europa, nel periodo tra le due guerre mondiali. Conosciutisi durante la guerra di Spagna non si lasceranno più. In Brasile, dove si trasferiscono negli anni Cinquanta, partecipano e si fanno promotori di molte iniziative del movimento anarchico di quel paese, a cui dedicano tutto il loro tempo e le loro risorse finanziarie. Carlo è morto a 93 anni e Anita addirittura a 109! Le loro vite da esuli e migranti, straordinariamente vissute, attraversando il Novecento nelle lotte per l’emancipazione e per il riscatto umano e sociale, affrontando in armi il fascismo, subendo carcere e persecuzioni, dedicandosi anima e corpo agli ideali anarchici, sono ora ricostruite in questa importante pubblicazione, finalmente disponibile anche in italiano. Il libro, arricchito da un interessante apparato fotografico, è così strutturato: una nota / presentazione del curatore: Dal Far East al mondo; una presentazione del Nucleo di Studi Libertari “C. Aldegheri” e del Centro di Cultura Sociale di San Paolo; note biografiche sui protagonisti di Marcolino Jeremias; Carlo Aldegheri, uno dei pilastri della Colonna di Ferro di Antonio Carlos de Oliveira; Senza patria, senza padrone di Paulo Cesar Amaral; intervista di Sonia Maria de Freitas (Museo dell’immigrazione); un pregevole saggio di Natale Musarra su La Preanarchia di Randolfo Vella (testo che fu pubblicato da Aldegheri in Brasile nel 1963).

G. S.