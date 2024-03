Bilancio nn° 9-10

ENTRATE PAGAMENTO COPIE LIVORNO Federazione Anarchica Livornese €10,00 Totale €10,00 ABBONAMENTI FELEGARA L.Giulivi (cartaceo+gadget) €65,00; SARZANA M.Secchiari (cartaceo) €55,00; BIELLA B.Saiu (cartaceo) €55,00; CROTONE G.Grande (pdf) €25,00; BERNA E.Recce (pdf) €25,00; SARZANA A.Mazzanti (pdf) €25,00; ROMA M.Mazzeo (cartaceo) €55,00; COLLE VAL D'ELSA R.Brunone (cartaceo) €55,00; BERNA F.Lagana (cartaceo) €90,00; PAGNACCO S.Freschi (cartaceo) €55,00; PORDENONE a/m Circolo Zapata R.Furlan (cartaceo) €55,00; PORDENONE a/m Circolo Zapata O.Missero (cartaceo) €55,00; PORDENONE a/m Circolo Zapata F.Iacuzzo (cartaceo) €55,00; CASTELNUOVO GARFAGNANA R.Dario (cartaceo+gadget) €65,00; PALIANO F.Bernardini (cartaceo) €55,00; TRIESTE A.Paschini (pdf) €25,00; GREMIASCO M.Zanini (cartaceo+gadget) €65,00; ROMA A.Plebani (pdf) €25,00; AMEGLIA E.Medda (cartaceo) €55,00; SOLIGNANO I.Leporati (pdf) €25,00; LIVORNO M.Zicanu (pdf) €25,00; BARLETTA F.Scatigno (cartaceo) €55,00; PARMA E.Leonardi (cartaceo) €55,00; PIOMBINO Fed. Anarchica Elbano-Maremmana (cartaceo) €55,00; BELLINZONA Bar teatro (cartaceo) €90,00; CREMA D.Bernardini (cartaceo+gadget) €65,00; TERMOLI M.Potena (cartaceo+gadget) €65,00; MINUSIO P.Schrembs e C.Bonacci (cartaceo) €90,00; LIVORNO T.Antonelli (cartaceo) €55,00; LIVORNO T.Antonelli (pdf) €25,00; LIVORNO L.Cherubini e S.Chiellini (pdf) €25,00; LIVORNO P.Monti (cartaceo) €55,00; LIVORNO I.Monti (pdf) €25,00; REGGIO EMILIA a/m FAI reggiana F.Dolci (cartaceo) €55,00 Totale €1.725,00 ABBONAMENTI SOSTENITORI OSTUNI O.Casavola €80,00; VICOBARONE-ZIANO R.Girometta €80,00; VERNERIO M.Dominioni €80,00; TORINO R.Strumia €80,00; BOLZANO G.Fidenti €80,00 Totale €400,00 SOTTOSCRIZIONI VICOBARONE-ZIANO R.Girometta €20,00; BIELLA B.Saiu €45,00; CROTONE G.Grande €40,00; SARZANA A.Mazzanti €5,00; BERNA F.Lagana €10,00; PAGNACCO S.Freschi €45,00; FIRENZE M.Rafanelli €55,00; LIVORNO M.Zicanu €25,00; FELEGARA L.Giulivi €35,00; TORINO R.Strumia €20,00; LIVORNO N.Nardi €50,00; LIVORNO T.Antonelli ricordando Egisto e Marina €20,00; LIVORNO L.Cherubini e S.Chiellini €75,00; MINUSIO P.Schrembs e C.Bonacci €10,00 Totale €455,00 TOTALE ENTRATE €2.590,00 USCITE stampa n. 8 -€611,00 spedizione n. 8 -€362,19 Fattura fedex gennaio 2024 -302,39 Stampa n° 9 -€611,00 Spedizione n° 9 -€362,19 Testate rosse nn 9-10-11 -€335,40 Spese poste gennaio-febbraio -€120,61 Spese paypal gennaio-febbraio -€67,07 Spese tecniche marzo -€17,49 TOTALE USCITE -€2.789,34 saldo nn. 9-10 -€199,34 saldo precedente €11.989,46 SALDO FINALE €11.790,12 IN CASSA AL 06/03/2024 €11.666,04 Da Pagare Stampa n° 10 -€611,00 Spedizione n° 10 -€362,19