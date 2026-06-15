Tu sei qui

Bilancio nn. 19-20/2026

Redazione_web 
ENTRATE

PAGAMENTO COPIE 

TRIESTE Gruppo Germinal FAI €200,00
SAVONA Gruppo Pietro Gori FAI €150,00
EMPOLI P.Becherini €25,00
LIVORNO Federazione anarchica livornese €60,00

Totale €435,00




ABBONAMENTI  

MILANO M.Fornasaro (pdf+gadget) €35,00
PISTOIA A.Piran (pdf) €25,00
MILANO F.Porcelli (pdf) €25,00
OSTUNI O.Casavola (cartaceo) €55,00
VALLECROSIA L.Ballestra (cartaceo+gadget) €65,00
GREMIASCO M.Zanini (pdf) €25,00
PREMOSELLO C. M.Mosoni (pdf) €25,00
GIOVINAZZO O.Amato (cartaceo+gadget) €65,00
MARSAGLIA C.Lauer (cartaceo) €55,00
BARGINO S.Arcidiacono (cartaceo) €35,00
VERANO BRIANZA M.Figliacci (cartaceo) €55,00
MODENA A.Pirondini (cartaceo) €55,00
ZUGLIANO L.Bertezzolo (cartaceo) €55,00
CALDOGNO N.Cunico (cartaceo) €55,00
PERUGIA A.Vantaggi (cartaceo) €55,00
Totale €€685,00

 

ABBONAMENTI SOSTENITORI

TORINO D.Bevacqua €80,00
LIVORNO S.Chiellini €80,00

Totale €160,00




SOTTOSCRIZIONI

REGGIO EMILIA Serata in ricordo di Maurizio Montecchi €200,00
OSTUNI O.Casavola €45,00
PISA Circolo anarchico vicolo del Tidi in ricordo di Claudio Strambi €792,00
CIPRESSA A.Martino, viva la FAI! €100,00
LIVORNO Fiorelli €10,00
LIVORNO Linda e Stefano €20,00
SLP M.Galletti in memoria di Ettore Felici €25,00
S.FRANCISCO F.D'Alessandro €810,00
GREMIASCO M.Zanini (pdf) €30,00
TORINO D.Bevacqua €20,00
EMPOLI P.Becherini ricordando Luigi Proietti €100,00

Totale €2.152,00 




TOTALE ENTRATE €3.432,00




USCITE

Spese tecniche giugno 26 -€24,16
Stampa n 18 -€611,00
Stampa n 19 -€611,00
Testate rosse nn 18-19-20 -€335,40

TOTALE USCITE -€1.581,56




saldo nn. 19-20 €1.850,44
saldo precedente €4.557,35

SALDO FINALE €6.407,79




IN CASSA AL 10/06/2026 7.207,24




Da Pagare

Stampa n. 20 -€611,00
Spedizione n. 20 -€381,71

Related posts