Bilancio nn. 19-20/2026

ENTRATE PAGAMENTO COPIE TRIESTE Gruppo Germinal FAI €200,00 SAVONA Gruppo Pietro Gori FAI €150,00 EMPOLI P.Becherini €25,00 LIVORNO Federazione anarchica livornese €60,00 Totale €435,00 ABBONAMENTI MILANO M.Fornasaro (pdf+gadget) €35,00 PISTOIA A.Piran (pdf) €25,00 MILANO F.Porcelli (pdf) €25,00 OSTUNI O.Casavola (cartaceo) €55,00 VALLECROSIA L.Ballestra (cartaceo+gadget) €65,00 GREMIASCO M.Zanini (pdf) €25,00 PREMOSELLO C. M.Mosoni (pdf) €25,00 GIOVINAZZO O.Amato (cartaceo+gadget) €65,00 MARSAGLIA C.Lauer (cartaceo) €55,00 BARGINO S.Arcidiacono (cartaceo) €35,00 VERANO BRIANZA M.Figliacci (cartaceo) €55,00 MODENA A.Pirondini (cartaceo) €55,00 ZUGLIANO L.Bertezzolo (cartaceo) €55,00 CALDOGNO N.Cunico (cartaceo) €55,00 PERUGIA A.Vantaggi (cartaceo) €55,00 Totale €€685,00 ABBONAMENTI SOSTENITORI TORINO D.Bevacqua €80,00 LIVORNO S.Chiellini €80,00 Totale €160,00 SOTTOSCRIZIONI REGGIO EMILIA Serata in ricordo di Maurizio Montecchi €200,00 OSTUNI O.Casavola €45,00 PISA Circolo anarchico vicolo del Tidi in ricordo di Claudio Strambi €792,00 CIPRESSA A.Martino, viva la FAI! €100,00 LIVORNO Fiorelli €10,00 LIVORNO Linda e Stefano €20,00 SLP M.Galletti in memoria di Ettore Felici €25,00 S.FRANCISCO F.D'Alessandro €810,00 GREMIASCO M.Zanini (pdf) €30,00 TORINO D.Bevacqua €20,00 EMPOLI P.Becherini ricordando Luigi Proietti €100,00 Totale €2.152,00 TOTALE ENTRATE €3.432,00 USCITE Spese tecniche giugno 26 -€24,16 Stampa n 18 -€611,00 Stampa n 19 -€611,00 Testate rosse nn 18-19-20 -€335,40 TOTALE USCITE -€1.581,56 saldo nn. 19-20 €1.850,44 saldo precedente €4.557,35 SALDO FINALE €6.407,79 IN CASSA AL 10/06/2026 7.207,24 Da Pagare Stampa n. 20 -€611,00 Spedizione n. 20 -€381,71