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Bilancio n. 22/2026

Redazione_web

ENTRATE

PAGAMENTO COPIE

BERGAMO Spazio Anarchico Underground €100,00

Totale €100,00

ABBONAMENTI

STAZZEMA G.Rossi (cartaceo) €55,00; SVIZZERA E.Bassetti (pdf) €25,00

Totale €80,00

ABBONAMENTI SOSTENITORI

Totale 0,00 €

SOTTOSCRIZIONI

SVIZZERA E.Bassetti €25,00

Totale €25,00

TOTALE ENTRATE €205,00

USCITE

Stampa n. 21 -€611,00

Testate rosse nn. 21-22-23 -€335,40

Spedizione n. 21 -€381,71

TOTALE USCITE -€1.328,11

saldo n. 22 -€1.123,11

saldo precedente €5.721,58

SALDO FINALE €4.598,47

IN CASSA AL 25/06/2026 €5.416,55

Da Pagare

Stampa n. 22 -€611,00

Spedizione n. 22 -€381,71

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