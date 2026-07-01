Bilancio n. 22/2026

ENTRATE
PAGAMENTO COPIE
BERGAMO Spazio Anarchico Underground €100,00
Totale €100,00
ABBONAMENTI
STAZZEMA G.Rossi (cartaceo) €55,00; SVIZZERA E.Bassetti (pdf) €25,00
Totale €80,00
ABBONAMENTI SOSTENITORI
Totale 0,00 €
SOTTOSCRIZIONI
SVIZZERA E.Bassetti €25,00
Totale €25,00
TOTALE ENTRATE €205,00
USCITE
Stampa n. 21 -€611,00
Testate rosse nn. 21-22-23 -€335,40
Spedizione n. 21 -€381,71
TOTALE USCITE -€1.328,11
saldo n. 22 -€1.123,11
saldo precedente €5.721,58
SALDO FINALE €4.598,47
IN CASSA AL 25/06/2026 €5.416,55
Da Pagare
Stampa n. 22 -€611,00
Spedizione n. 22 -€381,71