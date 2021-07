Solidarietà ai lavoratori e lavoratrici della GKN

NON C’E’ DEMOCRAZIA SE C’E’ SFRUTTAMENTO DELL’UOMO SULL’UOMO

La Federazione Anarchica Empolese Valdelsa – Federazione Anarchica Italiana FAI, è al fianco della lotta dei lavoratori della GKN di Campi Bisenzio che subiscono questo attacco e sperimentano sulla loro pelle, la scellerata scelta di un governo ( Pd+5 Stelle) di liberalizzare i licenziamenti, dando questa opportunità politica a Confindustria e multinazionali che subito si sono attivate per far pagare la crisi pandemica, ancora una volta ai lavoratori delocalizzando le fabbriche o chiuderle del tutto. La FAI Empoli Valdelsa richiama i compagni e i lavoratori della GKN al dovere di opporsi ad ogni costo e con tutti i mezzi al fratricida macello di cui si vorrebbe mandare i lavoratori in omaggio ad una riformista-politica che ha aperto definitivamente questa strada dei licenziamenti, contrastata con un attendismo di un sindacalismo confederale che accetta in tutto o semplicemente si oppone verbalmente all’attacco padronale e delle multinazionali, che stanno governando i mercati e il lavoro, con semplici dichiarazioni di merito. Sia i richiami dei politici che accorreranno alla GKN in ” passerella” con i loro riferimenti alla democrazia, con i loro proclami all’uguaglianza e al dovere etico “tradito” da questi ” datori di lavoro” senza scrupoli, dimentichi che sono stati loro i primi che dinanzi al liberismo capitalistico, loro hanno accettato questo riformismo come scelta economica. Dimentichi loro, politici di sinistra, insieme a quel sindacalismo confederale riformista che accetta sempre tutto, sono responsabili del crollo di diritti sociali conquistati con dure lotte, come i diritti personali dell’uomo, della donna, dei cittadini, dei lavoratori tutti, oggi cancellati di fronte alla realtà dell’economia capitalista. La FAI Empolese Valdelsa ricorda ai lavoratori e compagni della GKN a d avere fede solo nelle proprie forze, e non attendere alcun beneficio all’infuori della sua azione direttamente esplicata,organizzando l’occupazione della fabbrica e dei luoghi di lavoro,l’espropriazione dei macchinari e della intera fabbrica, per costruire una cooperativa operaia sociale e risollevare la vecchia gloriosa bandiera dei Consigli di Fabbrica, chiamando alla solidarietà tutte le forze anticapitaliste e sociali del territorio, cittadini associazioni ,studenti e quanti vogliono e sentono la vergogna dell’avvenimento presente, quanti nutrono ancora fede nei destini dei lavoratori e del proletariato per incamminarci verso una società libertaria e una umanità nova. Viva i Lavoratori della BKN, Viva la lotta di classe dei Lavoratori.

Federazione Anarchica Empolese Valdelsa

FAI Federazione Anarchica Italiana

c/o Casa del Popolo Cascine Empoli