LOTTO MARZO

Come ogni anno in tantissime città ci sono state iniziative di piazza per l’otto marzo.

In tante di queste vi è stata una presenza attiva delle anarchiche e degli anarchici.

Di seguito alcuni report e foto. La redazione web

TORINO

Numerose le iniziative promosse dal Collettivo Anarcofemminista Wildcat

Domenica 7 marzo

Ruoli in gioco. Rappresentazione De-Genere

Manifestazione antisessista in piazza Carlo Alberto

Interventi, azioni performanti, musica

Bar, borse, toppe, portachiavi e altre favolosità benefit spese legali per lu compagnu della magni*fica occupata, casa delle donne transfemminista queer di Firenze, sgomberata in settembre.

Lunedì 8 marzo

Giornata di lotta in giro per la città

Raccolte foto e video delle azioni e degli interventi al megafono nei link che potete trovare qui di seguito.

Anarcofemministe di fronte alla sede del movimento per la vita:

Anarcofemministe al consolato cileno in memoria di Emilia “Bau” Herrera:

Anarcofemministe di fronte alla sede della RAI:

Anarcofemministe al mercato di Corso Valdocco e all’Unione Industriale:

Anarcofemministe al monumento dei bersaglieri in corso Galileo Ferraris:

MILANO

Le compagne e i compagni della Federazione Anarchica Milanese e dell’Ateneo Libertario hanno partecipato con un proprio striscione e bandiere alla manifestazione di Nonunadimeno che ha riempito piazza del Duomo.

TRIESTE

La giornata si è aperta con vari striscioni appesi in vari punti della città. Nel pomeriggio in piazza Unità il presidio organizzato da Nonunadimeno ha raccolto 400 persone. Tantissimi gli interventi al microfono ad una piazza attenta e partecipe. Come ogni anno le compagne e i compagni del Gruppo Anarchico Germinal hanno sostenuto l’iniziativa e partecipato con un proprio banchetto (ottima la diffusione del numero speciale di UN) e con le ormai caratteristiche matrioske rossonere.

REGGIO EMILIA

Riportiamo di seguito il comunicato dell’USI-CIT sul presidio a cui ha partecipato attivamente anche la Federazione Anarchica Reggiana.

Anche quest’anno, tra mille difficoltà, divieti di sciopero e pandemia, siamo riusciti a organizzare questa giornata di mobilitazione dedicata alle lotte delle donne. Non abbiamo ancora i dati della nostra provincia inerenti allo sciopero, ma dobbiamo dire che la nostra iniziativa ha avuto un’ampia pubblicizzazione sulla stampa locale e sui social. L’Unione Sindacale di Reggio Emilia ha fatto suo l’appello di Non Una di Meno per uno sciopero dell’intera giornata contro la violenza

maschile sulle donne e contro il loro sfruttamento nei posti di lavoro. Lo sciopero è la risposta a tutte le forme di violenza che sistematicamente colpiscono la vita delle donne in famiglia, nei posti di lavoro, per strada, negli ospedali, nelle scuole, dentro e fuori i confini.

L’Unione Sindacale Italiana ritiene che la lotta delle donne cammini a fianco della lotta di classe , per contrastare gli attuali equilibri sociali fondati sul patriarcato e sullo sfruttamento imposti dal capitalismo e dallo statalismo, resi ancora più evidenti dalla crisi sociale ed economica attuale. Abbiamo realizzato un presidio in Piazza Casotti al quale hanno partecipato una trentina di compagne e compagni. E’ stato aperto da un esponente dell’Unione Sindacale Italiana che ha dato conto

dell’attività e delle sensibilità del nostro sindacato sulle tematiche di genere. In seguito, è intervenuta Caterina a nome dell’Unione Sindacale Italiana che ha esposto le ragioni della proclamazione di questo sciopero internazionale sottolineando la necessaria emancipazione che non può che passare dal protagonismo delle donne attraverso un progetto di autogestione e liberazione oltre qualsiasi patria e confine. E’ poi intervenuta Paola di Passaparola, scuola d’italiano per stranieri, che ha portato la testimonianza delle donne migranti e della loro condizione disagiata senza alcuna tutela, evidenziando l’obiettivo di eliminare tutte le leggi securitarie che legittimano la violenza sociale sulle donne immigrate e sulle persone LGBTQIA+. Infine, è intervenuta Carla di Non Una di Meno Reggio Emilia che ha ribadito le motivazioni dello sciopero femminista e transfemminista, evidenziando l’importanza delle attività del movimento stesso. Ci siamo poi spostati, verso le 11.30, al presidio di Non Una di Meno in Piazza Prampolini aperto da una compagna di Non Una di Meno che ha dato la parola a Gabriella per la presentazione della mostra “Femminismo tra memoria e militanza (1970- 1990)” che si è inaugurata alle 13:00 al Circolo Anarchico Berneri in via Don Minzoni. Nel pomeriggio è continuato il presidio di Non Una di Meno dove sono intervenute le esponenti del movimento, le studentesse delle scuole e il movimento Extinction Rebellion. Al presidio hanno partecipato un centinaio di compagne e compagni. Non è mancato l’intervento di Viris, compagna dell’USI di Reggio Emilia, che ha ribadito le ragioni del nostro sindacato sulla necessità di costruire, attraverso lo sciopero, una mobilitazione per la difesa degli interessi delle donne, delle sfruttate, delle lavoratrici e delle soggettività non “conformi”. Nel suo intervento Viris ha messo in evidenza l’importanza della presa di posizione in riferimento allo sciopero, nonché della sua proclamazione, da parte dell’USI, a differenza di altri sindacati di base presenti nel nostro territorio. Durante tutta la giornata è stato sottolineato come questo sciopero può essere la base di partenza per la costruzione di nuove mobilitazioni per l’emancipazione delle lavoratrici e, più in generale, di tutte le donne.

Unione Sindacale Italiana – C.I.T.

LIVORNO

Le compagne e i compagni della Federazione Anarchica Livornese e del Collettivo Anarchico Libertario hanno partecipato attivamente al riuscito presidio indetto da Nonunadimeno.

ASTI

Presidio indetto dal Laboratorio autogestito “La Miccia”

PORDENONE

Le compagne e i compagni di Iniziativa Libertaria hanno affisso quattro striscioni in luoghi simbolo della città rivendicandoli poi con un comunicato che riportiamo:

Non è una festa. L8tt8 tutti i giorni.

L’8 marzo per molt*, tropp* è solo la festa della donna in cui le si regala cioccolatini e mimose mentre radio e televisione ci snocciolano elenchi di donne che “ce l’hanno fatta” magari lamentandosi che sono ancora troppo poche e bla bla blea.

Per noi non è mai stato così. È il giorno del ricordo, di chi “non ce l’ha fatta” di chi è morta per conquistare diritti reali e tangibili, diritto alla vita, alla scelta libera, alla parola, all’aborto ad un lavoro equamente retribuito e svolto in condizioni accettabili, che possa lasciare spazio anche ad una vita quotidiana vissuta anche alla cura, ma equamente distribuita.

Diciamo basta a chi ci vuole madri mogli crocerossine sempre pronte a sacrificarci per gli altri obbligandoci a non vivere noi stesse per quel che siamo. Sempre zitte e buone, candide cenerentole del focolare.

Dei fiori non ce ne facciamo nulla, la nostra è una lotta che dura tutto l’anno e che occupa ogni strada, piazza o quartiere del mondo. È per ricordare a tutte e tutti gli ipocrit* del mondo che abbiamo voluto lasciare uno striscione in alcuni luoghi simbolo. La piazza luogo di ritrovo ma anche di manifestazioni, l’ospedale dove sono sempre più gli obiettori e ahimè le obiettrici, non permettendo a nessuna di fare la propria scelta anzi sentendosi un’assassina, troppo stupida ed egoista per decidere.

Lo striscione a Roveredo in Piano poi ci ricorda l’ultimo femminicidio in ordine di tempo in provincia, ma sopratutto quella più o meno velata giustificazione che si da sempre al femminicida.

In questo caso un “povero” infermiere stressato dal lavoro in terapia intensiva.

Sputiamo tutta la nostra rabbia su quei titoli che certo scrivono che la vittima è stata pugnalata enne volte ma subito dopo precisano che ”Lei voleva lasciarlo”; insinuando un’attenuante.

O quando si tratta di stupro subito si indaga sul comportamento dell’abusata, come se ci fosse sempre un motivo per cui la donna in fondo “se l’è cercata.”

E infine l’ultimo il più importante con lo sfondo dei palazzi delle istituzioni e della chiesa, intimi alleati del patriarcato.

Finché gli uomini e le donne non faranno i conti con esso la nostra lotta non sarà finita.

I nostri corpi ribelli e la nostra voglia di lottare questo è l’essenziale per festeggiare degnamente lotto marzo.