In piazza con Black Lives Matter

Domenica 28 febbraio abbiamo partecipato alla mobilitazione per denunciare con forza la pervasività delle discriminazioni che colpiscono le società contemporanee a tutti i livelli e in tutti gli ambiti, opprimendo e marginalizzando quant* vivono l’esperienza dell’esclusione sociale. Come gruppo anarchico Mikhail Bakunin abbiamo l’obiettivo di creare percorsi di condivisione, di solidarietà e di mutuo appoggio con tutte le realtà e le individualità che vogliono costruire progetti di autodeterminazione. Abbiamo partecipato con un nostro striscione e con un nostro intervento dal palco, così da testimoniare la nostra vicinanza e partecipazioni a progetti come Black Lives Matter Roma e sostenendo anche le realtà artistiche che si sono esibite in un momento in cui il mondo dell’arte è in grande difficoltà. Siamo felici di notare e capire che, nonostante le difficoltà sociali e ambientali, c’è voglia di prendere parte a percorsi di lotta e di autodeterminazione. Crediamo, come riportato nel manifesto di convocazione, nella necessità di costruire una società più giusta in cui è imprescindibile il riconoscimento e lo sradicamento delle ragioni strutturali che sulla discriminazione e sull’oppressione fondano il dominio politico, economico e culturale dei corpi di tutti e tutte e la differenziazione dei ruoli sociali.

Gruppo Anarchico “M. Bakunin” – Federazione Anarchica Italiana di Roma e Lazio

gruppobakunin@federazioneanarchica.org