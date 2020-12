La Cassa di Solidarietà Libertaria di Reggio Emilia non si ferma!

CONTA SU DI NOI, NOI CONTIAMO SU DI TE

Nonostante gli accorati appelli all’ottimismo, la retorica sull’eroismo

degli operatori sanitari e le rassicurazioni sui preparativi in atto per

fronteggiare un’eventuale seconda pandemia, sono bastati i primi freddi

autunnali per far riemergere le stesse identiche problematiche dei

tragici mesi del lockdown.

Ancora una volta Governi e padroni hanno dimostrato di voler sacrificare

la nostra salute a favore dei profitti, incrementando la

militarizzazione e l’autoritarismo, questa volta nascosti sotto la

retorica del patriottismo e della responsabilità individuale.

Dimenticando, però, che negli ultimi dieci anni hanno costantemente

aumentato le spese per il settore militare (solo nel 2020 del 6,4%

raggiungendo i 26,3miliardi annui, l’equivalente di 71milioni di euro al

giorno), mentre nello stesso arco di tempo tutti i Governi del presente

e del passato hanno tagliato 37miliardi alla sanità pubblica.

La Cassa di Solidarietà Libertaria di Reggio Emilia continua la propria

iniziativa attraverso un progetto mutualistico autogestito per sostenere

chi vedrà nei prossimi mesi un aggravio della sua situazione economica e

sociale.

Facciamo appello a tutte le compagne e a tutti i compagni affinché si

attivino, come sempre hanno fatto, per sostenere questa importante

iniziativa a sostegno degli ultimi.

La Cassa di Solidarietà Libertaria di Reggio Emilia organizza:

– Sostegno sociale tramite assistenza personale, commissioni e alcuni

servizi sanitari

– Distribuzione di generi alimentari, indumenti ed eventuali altri

prodotti di prima necessità

– Piccoli contributi economici ai compagni dell’Area Libertaria in

difficoltà

In vista delle feste natalizie, la Cassa di Solidarietà Libertaria di

Reggio Emilia propone anche un PACCO DONO al prezzo politico di 10€

contenente un libro, una maglietta e un’agenda. Il ricavato verrà

interamente devoluto al progetto solidale.

Chiediamo, infine, un forte impegno nelle sottoscrizioni mensili per

rendere praticabile una solidarietà dal basso, libertaria e di classe,

al di fuori di qualunque logica istituzionale.

Il punto di raccolta, per chi volesse portare contributi di vario

genere, e di distribuzione rimane il Circolo Berneri in Via Don Minzoni

1/d a Reggio Emilia, tutti i giorni dal Lunedì al Sabato dalle 17 alle

19.

Puoi sostenere la Cassa di Solidarietà Libertaria di Reggio Emilia

attraverso il conto PAYPAL:

Cassa di Solidarietà Libertaria (Re)

O in alternativa inviando una e-mail all’indirizzo fa_re@inventati.org

indicando l’importo che si vuole donare seguito dalla causale

solidarietà libertaria e saremo noi a inoltrarti tramite e-mail la

richiesta di donazione.

CASSA DI SOLIDARIETA’ LIBERTARIA REGGIO EMILIA

c/o Circolo Camillo Berneri Via Don Minzoni 1/d – Reggio Emilia