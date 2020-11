Bilancio n° 32/2020

Care compagne e compagni, per continuare ad uscire abbiamo bisogno del vostro aiuto, a giorni dovremo fare l’ordine della carta e come sempre non è un onere da poco, anzi. L’amministrazione negli anni è diventata brava nell’arte dell’equilibrismo tra comprare la carta per fare uscire il giornale o pagare la tipografia sempre per continuare le pubblicazioni. Anche per questo in queste settimane partiranno i solleciti per gli abbonamenti scaduti e con rammarico le sospensioni di chi non ha pagato. Chiediamo quindi a tutte e tutti di rinnovare gli

abbonamenti, di fare sottoscrizioni o, meglio ancora di regalare un abbonamento a chi non se lo può permettere. Ovviamente siamo umani e possiamo sbagliare per cui se avete già rinnovato e vi arriva un sollecito contattate pure l’amministrazione alla mail: amministrazioneun@federazioneanarchica.org.

ENTRATE

PAGAMENTO COPIE

IMOLA Assemblea Anarchici Imolesi € 200,00

PALERMO Antonio Rampolla “Ricordando Antonio Cardella e Franco Riccio” € 100,00 Totale € 300,00

ABBONAMENTI

CREMA D. Bernardini (pdf) € 25,00

UDINE M. De Agostini (cartaceo) “ricordando Fulvio Gramsci e Matteo Biolcati, disegnatori di movimento” € 55,00

TORINO S. Depetri (cartaceo) € 55,00

PISA A. Cannoletta (pdf) € 25,00

ROMA M. Grasso abbonamento in regalo (pdf) € 25,00

TORINO R. Capezio (cartaceo) € 55,00

CAPRIOLO A. Santoro (cartaceo + gadget) € 65,00

COLLE VAL D’ELSA R. Brunone (cartaceo + gadget) € 65,00

CAPIAGO INTIMIANO S. Seregni (cartaceo + gadget) € 65,00

DORGALI P. Sotgia (cartaceo) € 55,00

CESENA M. Benni (cartaceo + gadget) € 65,00

Totale € 555,00

ABBONAMENTI SOSTENITORI

MILANO S. Catanuto € 80,00

BAGNACAVALLO M. Tampieri € 80,00

Totale € 160,00

SOTTOSCRIZIONI

DORGALI P. Sotgia € 5,00

Totale € 5,00

PER LA VITA DEL SETTIMANALE

IMOLA Sottoscrizioni raccolte durante il Convegno per i 100 Anni di Umanità Nova € 83,00

IMOLA Un operaio a/m M. Ortalli € 20,00

UDINE M. De Agostini “ricordando Fulvio Gramsci e Matteo Biolcati, disegnatori di movimento” € 5,00

MONDO P. Amone € 10,00

FORCOLI G. Ideni € 10,00

PISA A. Cannoletta “in ricordo della compagna Adele Pisciotta” € 30,00

Totale € 158,00

TOTALE ENTRATE € 1.178,00

USCITE

Stampa n°31 -€ 499,51

Spedizioni n°31 -€ 430,00

Etichette e materiale spedizioni n°31 -€ 70,00

Spese BancoPosta -€ 1,70

Spese PayPal -€ 7,69

TOTALE USCITE -€ 1.008,90

saldo n°32 € 169,10

saldo precedente € 2.569,04

SALDO FINALE € 2.738,14

IN CASSA AL 23/10/2020 € 3.578,25

Da Pagare

Stampa n°32 -€ 499,51

Spedizioni n°32 -€ 430,00

Etichette e materiale spedizioni n°32 -€ 70,00

Fattura TNT (28/09/2020) -€ 345,60

Testate Rosse nn°32-35 -€ 314,08

Prestito da restituire a de* compagn* -€ 800,00