Ci siamo quasi!

Dopo circa un anno di campagna di sottoscrizione abbiamo raggiunto quasi la cifra utile a coprire le spese per la sostituzione del tetto della tipografia. Quasi!

Avevamo iniziato con varie iniziative che andavano dall’organizzazione di pomeriggi musicali agli incontri con gli artisti per creare delle opere da mettere all’asta (idea che purtroppo è naufragata nella quarantena ma che magari riprenderemo presto). La campagna di sottoscrizione con l’inizio della quarantena e le sue fasi, si è dovuta interrompere o meglio si sono dovuti interrompere quei progetti che stavano nascendo per sostenere, su vari fronti la raccolta. Nonostante questa interruzione la raccolta è andata abbastanza bene, ancora però non copriamo interamente la spesa e manca ancora un piccolo sforzo.

La risposta di compagne e compagni, amici e amiche, lontani o vicini è stata calorosa e per noi molto importante; sia dal punto di vista economico sia da quello morale. Ci da la forza di continuare a far vivere questo posto con nuovi progetti e idee. In questi giorni il tetto verrà infine sostituito ma la campagna di sottoscrizione va avanti per arrivare alla cifra e pagare i lavori fatti. Ringraziamo tutt* i/le compagn* che hanno contribuito e quell* che ancora lo faranno!

Chi volesse contribuire può versare ciò che desidera e ciò che può sull’IBAN:

IT 76 E 01030 24501 000001817526

intestato a: La Cooperativa Tipolitografica

Chi volesse passare a trovarci siamo in via S. Piero 13/A 54033 Carrara (MS); tel. 058575143 mail: lacooptipo@gmail.com .