Report festa per UN per il centenario

Ieri si è svolta la Festa per i Cento anni di Umanità Nova e 50 dell’amministratrice organizzata da Iniziativa Libertaria di Pordenone, numeros* le/gli intervenute. Si è iniziato con una relazione tenuta dall’amministratora focalizzata sull’importanza della nascita di un quotidiano per il movimento anarchico e su quanto siano stato fondamentali le sottoscrizioni non solo per la vita del giornale ma anche come testimonianza storica. Dopo un breve ricordo e saluto a Paolo Finzi la festa è continuata con un ricco banchetto vegetariano vegano con autoproduzioni locali – fornite dai compagni e le compagne della “cuiera” e da Oscar che hanno offerto gratuitamente i loro prodotti – ed è continuata fino a tarda sera con mille chiacchiere e tanta convivialità. L’incasso è stato di 950 euro. W l’anarchia e W Umanità Nova!

L’amministratrice