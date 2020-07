Sospensione Estiva del Settimanale

In tutti questi mesi, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, abbiamo preso la decisione di far uscire ininterrottamente la voce di Umanità Nova. Nonostante il pressoché inevitabile crollo verticale delle vendite militanti e, di conseguenza, di un’importante voce d’entrata, ci siamo riusciti. Questo numero, però, è l’ultimo prima della classica sospensione estiva: il prossimo uscirà con la data del 6 settembre 2020 e verrà spedito come al solito qualche giorno prima – ne tengano conto i nostri meravigliosi diffusori. La sospensione, però, è solo del settimanale: in questo periodo faremo uscire alcuni Quaderni di Umanità Nova – pertanto ogni tanto date un’occhiata all’indirizzo in fondo… Un Abbraccio a Tutt*

La Redazione di Umanità Nova