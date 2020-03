Comunicati sulla situazione in Francia e Gran Bretagna

Il Mutuo Soccorso non è una parola vuota

Gli annunci di contenimento dell’infezione fatti ieri sera dal presidente francese sono utili: non lo negheremo. Al contrario, noi, organizzati all’interno della Federazione Anarchica, sappiamo che uno dei valori più importanti è il mutuo soccorso. Il mutuo soccorso significa anche prendersi cura dei più deboli e fragili della nostra società. Non c’è vera libertà senza prendere in considerazione gli altri.

Non possiamo però che respingere l’idea che oggi solo la polizia e l’esercito sarebbero la soluzione per il rispetto delle istruzioni di fronte a questa pandemia. Se, per settimane, il governo francese non avesse minimizzato le cose, non avesse rifiutato di seguire l’allarme di operatrici e operatori sanitari e scienziati, avremmo potuto avere una forte consapevolezza collettiva sin dall’inizio dell’epidemia. La maggiore farsa è il mantenimento delle elezioni. Come sempre gli affari sono messi davanti agli esseri umani nella logica dello stato, preoccupato soprattutto della protezione dei ricchi.

Allo stesso tempo, possiamo solo stigmatizzare l’atteggiamento egoistico e malsano di coloro che hanno saccheggiato le scorte di maschere, gel idroalcolico o addirittura derubato i supermercati, a volte guidati dalla paura, spesso da un istinto di sopravvivenza egocentrico. Privare chi ha più bisogno della protezione o del cibo necessari non è accettabile. La solidarietà richiede anche una forma di autodisciplina di fronte al pericolo.

La Federazione Anarchica sottolinea che ci sono troppi dimenticati in tutto questo: le persone incarcerate non sono effettivamente protette, proprio come le persone senza domicilio fisso, senza documenti, in uno squat improvvisato, ecc. Sono centinaia di migliaia a dover subire la situazione senza essere in grado di proteggersi concretamente. Sfortunatamente, questa è solo la continuità della società in cui vivevamo prima del covid19. Questo è più che inammissibile per noi. Dipende anche da noi mettere in campo il mutuo soccorso quando possibile.

Diamo il nostro pieno supporto e il nostro ringraziamento a coloro che continuano a lavorare perché i loro mestieri sono necessari: operatrici e operatori sanitari, coloro che aiutano a mantenere gli approvigionamenti, i lavoratori delle pulizie, ecc. Siete centinaia di migliaia di persone che corrono rischi per garantire che possiamo vivere serenamente in questo periodo. I rischi sono aumentati dall’incapacità, dalla riluttanza dei datori di lavoro (privati e statali) a garantire la sicurezza. Quante maschere per tutte le categorie menzionate? Quanti litri di gel idroalcolico? Quante misure di allontanamento per la sicurezza sanitaria? Quante riorganizzazioni dei luoghi? Potremo ricordare tutti i padroni che hanno fatto lavorare le persone in situazioni non necessarie, solo per garantire i loro profitti, mettendo in pericolo i dipendenti e i loro parenti. Ma anche coloro che gestiscono lo Stato e che hanno minimizzato i pericoli di questo virus per non rallentare la macchina capitalista. Chiediamo a coloro che possono esercitare il loro diritto alla pensione il più presto possibile! Non moriamo per i capitalisti! Ancora una volta, questa pandemia non è uno scherzo. Sin dal Medioevo sappiamo che le misure di contenimento sono state efficaci nel fermare la progressione delle malattie. Applichiamo l’aiuto reciproco: proteggiamo noi stessi, proteggiamo i nostri cari, i nostri vicini e fondamentalmente proteggiamo tutti noi.

Passerà questo momento funesto per sbarazzarsi di coloro che per anni hanno ucciso la solidarietà, venduto tutto al settore privato e minato la protezione sociale e sanitaria. Li tratteremo sicuramente come abbiamo fatto con il coronavirus e saremo particolarmente vigili, dopo la crisi, di fronte alle misure liberticide e repressive che, senza dubbio, ci verranno presentate di nuovo come necessarie. Solidarietà, Mutuo Soccorso e Coraggio!

***

Sanitario o meno, no allo Stato d’Eccezione!

Come sempre, è in tempi di crisi, guerre, violenza o pandemia che si rivela il fondamento autoritario degli Stati, e quello diretto da Emmanuel Macron non fa eccezione. Nel momento in cui la popolazione era sotto pressione e stava cercando di soddisfare al meglio le richieste degli epidemiologi per frenare la diffusione del coronavirus il governo francese decide di sottoporre il paese a un nuovo “stato di emergenza”. L’obiettivo è chiaro e dichiarato: dare più potere all’esecutivo!

Mentre non è in grado di aiutare i senzatetto, maltratta le persone rinchiuse nelle carceri e nei Centri di Detenzione Amministrativa, mentre rifiuta di fornire mezzi per la salute, dovremmo concedere più potere allo Stato francese? Alla fine questo bisogno di autorità non ha come scopo altro che impedirci di combattere la macchina capitalista? Lavorare, consumare, confinare?

Il confinamento, utile, è una prova in sé, che spesso isola ancora di più le persone. Per coloro che sognano di essere padroni dell’ordine e del potere, le misure necessarie per contrastare il virus sono perfette: difficile opporsi a questo abuso di potere nel mezzo di una pandemia!

Nulla oggi richiede l’istituzione di uno stato di emergenza sul territorio. Proprio come nulla l’ha imposto dopo gli attacchi del 2015. Tuttavia, è durato fino al 2017. Noi anarchici sappiamo perfettamente qual è l’obiettivo: come ha fatto il governo nel 2017, Macron e i suoi compari sognano di introdurre nella legge ordinaria misure ritenute essere eccezionali.

Ancora una volta ci stanno dicendo: “È per il tuo bene e queste misure saranno tolte non appena tutto tornerà alla normalità” – e dovremmo credergli? Ce lo promettono, giurano, ma soprattutto ci chiedono di non opporci in questo momento! No, non saremo ingannati!

Alla solidarietà preferiscono il manganello, alla salute preferiscono il profitto. Niente di nuovo, gli Stati sono marci. Ieri come oggi, domani come tra cento anni, morte agli Stati, morte ai confini, lunga vita al Mutuo Soccorso e alla libertà! Combattiamo e organizziamoci per il nostro ideale!

Federazione Anarchica (francese)

—

Di fronte alla pandemia. Solidarietà e mutuo soccorso: Sì; Sacra Unione Nazionale: No

La razza umana sta affrontando una pandemia che colpisce la maggior parte delle popolazioni del mondo. In queste condizioni ci teniamo a ricordare che l’essenza del dominio capitalista, indipendentemente dalle forme di potere, è presentare la società come un insieme di esseri umani tutti uguali, con i governi che rappresentano l’interesse generale. Tuttavia, questa visione è stata, dal 1789, un inganno che mira a mascherare gli irriducibili antagonismi di classe. Tutti sanno che la vita reale di tutti i giorni dimostra che l’esistenza di alcuni è fatta di sfruttamento, oppressione, precarietà, insicurezza sociale, mentre gli altri gestiscono senza problemi i loro profitti, i loro privilegi, il loro benessere.

Per dissimulare questa opposizione di classe, gli stati dispongono di una propaganda specifica, che oggi si chiama comunicazione. La spina dorsale di questa comunicazione è coltivare, glorificare, lodare il mito dell’unità nazionale. Questa idolatria della Sacra Unione Nazionale è una bufala.

Le persone sono a rischio di morte a causa della mancanza di letti d’ospedale, di un numero insufficiente di attrezzature nelle unità di terapia intensiva, di una carenza di personale. Queste carenze non cadono dal cielo: è il risultato, per decenni, sotto la destra come sotto la sinistra, della scelta di rendere l’ospedale uno spazio gestito secondo criteri di redditività. In sei anni, 17.500 letti d’ospedale sono stati chiusi. Macron ha continuato questa politica: tra il 2017 e il 2018 sono scomparsi oltre 4.170 posti letto. Il virus è responsabile della morte di molti pazienti ma quando il medico deve fare la scelta tragica e dolorosa di trattare questo o quell’essere umano a causa della mancanza di attrezzature, la persona responsabile della morte pianificata non è il coronavirus ma tutti i poteri che hanno rimosso i letti, liquidato i lavori, scelgono di fare una politica di profitto e non di salute pubblica. Inoltre non dimentichiamo e ricordiamo che nel 1914 migliaia di soldati mandati a essere uccisi per gli interessi economici degli industriali, nel 1917 decisero di disertare, rompendo questa Sacra Unione che Clémenceau aveva inventato per arruolare il popolo in una guerra imperialista. Questi ammutinati avevano preceduto la frase di Anatole France: “Si crede di morire per la patria; si muore per gli industriali”.

Quindi, nella situazione attuale dobbiamo proporre valori di solidarietà, di mutuo soccorso, opposizione all’egoismo, riflessi xenofobi come quelli di Trump o Putin che hanno dato la nazionalità al virus, qualificato come cinese! Supportare il personale ospedaliero che conduce una lotta con armi disuguali, privato di mezzi sufficienti, denunciare aziende come la Posta che evoca la sua missione di servizio pubblico per costringere il personale a lavorare, mentre questa missione è stata sospesa per anni (rimozione degli uffici, dei fattorini) e che in realtà si tratta solo di fare soldi approfittando che la concorrenza come Mondial Relay ha interrotto le sue attività.

E sentiamo parlare di nazionalizzazione, ieri una parolaccia, il peccato supremo dell’era Mitterrand. Lo stato pensa alla “nazionalizzazione” quando gli interessi degli azionisti sono minacciati. Per l’istruzione, la salute, i disoccupati non c’erano soldi. Ora, questi nascono come per magia, come nel 2008, quando le banche dovevano essere salvate: oggi è Air France, e certamente altre…

È con altri valori che abbordiamo questo periodo difficile. Il nostro approccio deve essere guidato dalla preoccupazione di preservare la vita umana, di ascoltare i nostri cari, i nostri vicini. Nelle crisi, ci sono spesso meschini interessi che sono all’opera, ma troviamo anche il popolo, quelle e quelli dal basso che poi dimostrano la loro capacità di innovare, di trascendere se stessi per sostenere i più fragili.

Adottiamo questo approccio umano senza oscurare il nostro pensiero critico che ci consente di puntare il dito sulle rispettive responsabilità. Nel 1917, gli ammutinati non attesero fino alla fine della guerra per denunciare la macelleria in corso. Più di 600 condannati a morte, per lo più lavoratori e 1/3 contadini.

Il virus COVID19 sarà sconfitto dalla mobilitazione del personale ospedaliero, che sta combattendo con mezzi limitati perché le sue rivendicazioni di ieri non sono state ascoltate, dalla professione medica, dai ricercatori (sapendo che esiste una competizione tra i laboratori con enormi interessi finanziari per chi sarà il primo sulla linea, quando dovrebbe esserci un coordinamento della ricerca transfrontaliera). La gente dovrà affrontarlo priva di maschere, gel antisettico, perché questa crisi sanitaria rivela le conseguenze della delocalizzazione, sempre per ragioni finanziarie.

Ci appelliamo quindi alla solidarietà sociale, alla pratica della cooperazione, al mutuo soccorso e combattiamo coloro che hanno le mani sporche e che cercano con la loro Sacra Unione Nazionale di farci dimenticare la loro responsabilità in materia di salute pubblica.

In tempi di guerra sanitaria, come in tempo di guerra vera e propria, sappiamo che il nemico è nel nostro stesso paese. Cooperazione, mutuo soccorso, solidarietà sociale: questi sono i nostri valori di fronte alla pandemia.

CNT – Francia



—

Di Stato ce n’è anche troppo (mentre cresce il mutuo soccorso per combattere il coronavirus)

Mentre vari governi entrano in azione, chi più chi meno sulla questione della pandemia di coronavirus, risulta evidente che i diversi approcci al contenimento sono caratterizzati da una forte componente ideologica.

L’approccio inerente alla sorveglianza di massa della Cina ha visto il blocco delle critiche allo Stato sulla diffusa piattaforma social WeChat mentre i giornalisti venivano cacciati via, mentre l’app di e-commerce Alipay (simile a Paypal nel Regno Unito) è stata utilizzata per costruire e tracciare i movimenti individuali. Lo si sta sta facendo assegnando un “Codice sanitario Alipay” rosso, giallo o verde che viene quindi utilizzato per controllare l’accesso al lavoro, alle strutture pubbliche e ai movimenti in generale.

Nel Regno Unito, l’approccio del governo centrale è stato ugualmente ideologico: fortemente criticato la scorsa settimana per l’eccessivo atteggiamento da “laissez-faire”, mostrando più preoccupazione per il sistema economico che per le persone, specialmente con l’incoraggiare l’idea di lasciare che la popolazione raggiungesse una “immunità di gregge”, in altri termini una condanna a morte per molte persone immunodepresse, con disabilità particolari o con patologie croniche. Inoltre lo Stato, nella persona del ministero della salute, si affida a consulenti esperti in economia comportamentale e della salute pubblica “spingendo” a incoraggiare i cittadini ad adottare i giusti comportamenti. Di conseguenza, le azioni per fermare i contatti sociali sono state adottate da organizzazioni non statali, come la decisione degli organismi sportivi di annullare giochi e partite. In Italia, il governo intensifica il controllo, introducendo multe e minacciando di detenzione le persone che non aderiscono ai nuovi divieti di spostamento.

Per gli anarchici, quindi, un raggio di sole è rappresentato dalla rapida formazione di gruppi di mutuo soccorso in tutto il paese, specialmente su Facebook. Freedom ne ha pubblicato un elenco che sta crescendo davvero molto velocemente: https://freedomnews.org.uk/covid-19-uk-mutual-aid-groups-a-list/

L’aiuto reciproco è stato imposto dall’approccio neoliberista statale ai servizi pubblici e alla vita in generale durante l’ultimo decennio di austerità. L’idea del governo secondo cui agli anziani di età superiore ai 70 anni verrà chiesto di iniziare a isolarsi “nelle prossime settimane” per “molto tempo” creerà ovviamente preoccupazione e difficoltà pratiche che richiederanno un enorme sforzo comunitario per superarli. Molte persone sono però già coinvolte in attività di mutuo soccorso come quella delle banche alimentari. I gruppi di inquilini, di vicinato e parrocchiali esistenti saranno probabilmente in prima linea con una risposta rapida.

Noi anarchici, con la nostra esperienza nella gestione di reti di solidarietà locali, siamo già coinvolti nella creazione e nel supporto di nuovi gruppi. Questi gruppi contribuiranno a garantire che le persone vulnerabili siano alimentate e ricevano le loro medicine, inoltre possono coordinare alcune cose come l’assistenza all’infanzia per gli operatori sanitari e per gli altri.

Anche i lavoratori si stanno muovendo, spingendo i loro datori di lavoro a fare la cosa giusta rapidamente. Era evidente negli scioperi dell’università della scorsa settimana che i manifestanti al picchetto utilizzavano la solidarietà e le comunicazioni sul campo per fare in modo che i capi agissero più rapidamente per abolire iniziative tipo gli “open days” che avrebbero visto movimenti di massa di potenziali studenti e genitori in Inghilterra. In tutta Italia, i lavoratori nelle fabbriche, nelle acciaierie e nei moli che non possono fare il loro lavoro a casa, stanno protestando contro il disinteresse dei loro padroni.

Non basta il mutuo appoggio comunitario a battere il coronavirus ma i gruppi coinvolti nella comunicazione diretta sono sicuramente una risorsa vitale per la salute pubblica, aiuteranno a contrastare la paura e smorzare il rumore delle false informazioni in modo più efficace rispetto al mercato e alla diffusione dei relativi messaggi multimediali.

Più ottimisticamente, se non troppo nell’attuale crisi, questi gruppi potrebbero anche fungere da trampolino di lancio per una maggiore coesione sociale che sarà parte di ciò che serve per realizzare la futura rivoluzione sociale. Si spera anche che il metodo del mutuo appoggio sperimentato storicamente dagli anarchici realizzerà a tempo debito un vaccino, attraverso la cooperazione scientifica.

D’altra parte, sarà importante imparare dai diversi modi in cui gli stati stanno reagendo all’emergenza poiché le misure messe in atto saranno senza dubbio applicate nel prossimo futuro per controllare i confini e i movimenti, sia a fini di repressione interna negli stati o nelle regioni, o anche per far fronte all’emergenza climatica o ad altre crisi ancora sconosciute che il capitalismo creerà.

Federazione Anarchica (Gran Bretagna)

[Traduzioni di Enrico Voccia e Flavio Figliuolo]