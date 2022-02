Soldato! Il nemico sta a Minsk, non a Kiev

Con le sue ambizioni imperialiste, Putin minaccia di invadere l’Ucraina.

Lukashenko è pronto ad aiutare il suo padrone del Cremlino mandando soldati bielorussi in guerra contro un altro paese. I tentativi di pompare il patriottismo nella società bielorussa, sebbene passeggeri, sono molto modesti.

I soldati dovranno morire per lo Zar Russo.

Ma, come successo in passato, ogni soldato può scegliere. Anche se quella scelta qui ed ora sembra improbabile. È nei momenti critici che mostriamo la nostra determinazione. La guerra russa per l’influenza in Ucraina non è una guerra che riguarda i soldati bielorussi. I veri nemici dei popoli di Bielorussia, Ucraina e Russia sono il dittatore Lukashenko e l’Imperatore Putin.

Vogliono usarci come carne da cannone nelle prime linee, per dimostrare il potere di un uomo che non metterà mai piede sul fronte. Per lui ed il suo entourage il coraggio e lo spirito di fratellanza sono sconosciuti.

Soldati, nelle vostre mani si trova un’arma che può liberare voi e i vostri compagni da un massacro ed una guerra inutili. Rivoltatevi contro gli ufficiali e gli avidi politici. Se qualcuno deve morire in questo conflitto, che siano la dittatura bielorussa e l’impero russo!

Per un mondo senza guerre, dittatori ed imperi!

Anarchici di Bielorussia

traduzione a cura di Demenza HC