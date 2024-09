Ecco il report dell’assemblea finale del campeggio No Muos 2024.

L’assemblea è stata molto partecipata e sono venute fuori 4 questioni sulle quali si è deciso di lavorarci durante quest’anno. Come ogni anno l’assemblea raccoglie e poi comprende in che modo possono diventare operative le questioni emerse a partire già dalla prima assemblea di movimento che abbiamo detto sarà a settembre.



1. Proposta di coordinamento regionale promosso dal Movimento No Muos

L’idea è quella di intestarsi la costruzione di un coordinamento regionale contro la guerra e sulla questione della militarizzazione dei territori che possa avere due obiettivi. Il primo, più di analisi: coinvolgere tutte le lotte che esistono a livello regionale sul piano comune dell’opposizione alla guerra. Il secondo, più pratico, prevede tre proposte: creare di alcuni momenti condivisi con altre realtà territoriali come una manifestazione nazionale per la Palestina; un lavoro comune, da definire nel dettaglio, con i movimenti contro le grandi opere presenti al campeggio (No Tav Trento e No Ponte); monitorare e costruire la possibilità di bloccare il passaggio di navi da guerra.

2. Produzione materiali No Muos

Partendo dal dato che molti in campeggio ci hanno ringraziato per la capacità di analisi sui temi legati alla guerra che riusciamo a portare nei materiali che abbiamo prodotto nel tempo, e partendo dall’altro dato che noi stessi abbiamo fatto emergere del fatto che grazie alla promozione dei materiali siamo riusciti ad essere presenti in molte parti d’Italia e in contatto con tante realtà, si è parlato quindi di intestarsi la creazione di materiali. I possibili temi emersi sono la repressione e la logistica di guerra.

3. Mutuo soccorso

Si è parlato di attivare una rete di mutuo soccorso tra varie realtà di lotta sul territorio. Su questa proposta i compagni del No Fossile e No Tav presenti si sono resi disponibili per ragionarci assieme, andrebbero quindi contattati e capito con loro come procedere.

4. Obiezione fiscale

Su questo tema c’è stata molta confusione perché non tutti in assemblea conoscevano come funzionava. Ci siamo lasciati con l’idea di meglio informarsi su esperienze passate e capire se effettivamente può essere qualcosa che come Movimento No Muos possiamo intestarci.

Csp “Graziella Giuffrida” – Catania