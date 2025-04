In Serbia la rivolta nasce nelle università. Intervista, seconda parte

Partecipazione alle lotte studentesche e sociali

Come si è evoluto negli anni l’intervento anarchico nelle università e nei movimenti studenteschi in Serbia?

Dopo l’occupazione della Facoltà di Filosofia di Belgrado nel 2006, è stato pubblicato il libro The Struggle for Knowledge (La lotta per la conoscenza) come sforzo collettivo dei partecipanti alla protesta. Qualche anno dopo, nel 2008, un’ondata massiccia di occupazioni universitarie direttamente democratiche è seguita nella vicina Croazia. Gli anarchici serbi, mantenendo stretti contatti con i compagni croati, hanno condiviso le esperienze del movimento del 2006, che sono state poi ampiamente applicate nelle occupazioni croate del 2008. Da questa ondata di proteste è nato il libro “The Occupation Cookbook”, una sorta di manuale su come organizzare un’occupazione studentesca con il metodo della democrazia diretta, sulle assemblee, sulla vita quotidiana all’interno delle facoltà occupate, sui programmi educativi alternativi, sulle negoziazioni con le amministrazioni delle facoltà e, più in generale, su come trasformare un’università occupata in un laboratorio di libertà, in cui centinaia di studenti, per la prima volta, potessero davvero decidere da soli sulle questioni che li riguardano come soggetti politici in una società capitalista.

Un’università è, in un certo senso, il luogo di lavoro di uno studente e l’occupazione studentesca è una forma di azione diretta, uno sciopero. Negli anni successivi, il movimento studentesco in Serbia ha utilizzato ampiamente il “The Occupation Cookbook” come manuale per organizzare le occupazioni universitarie. Questo è stato anche il caso dell’ultima ondata di proteste, dove questo testo ha giocato ancora una volta un ruolo cruciale, ma questa volta tra decine di migliaia di studenti, segnando la più grande implementazione di sempre dei principi anarchici di democrazia diretta e azione diretta tra gli studenti in Serbia.

Storicamente, le occupazioni universitarie del 2006, 2011 e 2014 sono state i principali catalizzatori per la creazione di gruppi e organizzazioni di sinistra in Serbia. Questo è particolarmente vero per l’occupazione di due mesi della Facoltà di Filosofia nel 2014, che ha dato origine a un’intera generazione del movimento anticapitalista che ha poi fondato numerose organizzazioni e collettivi negli ultimi dieci anni. Molti studenti che hanno partecipato a quell’occupazione sono poi diventati attivi militanti politici di sinistra – anarchici e comunisti – molti dei quali sono ancora oggi impegnati in varie lotte sociali, dall’antifascismo e l’autorganizzazione dei lavoratori fino alla lotta contro la mafia degli sfratti e alla partecipazione attiva al movimento ambientalista in Serbia contro le mini centrali idroelettriche e l’estrazione del litio nella Serbia occidentale, in particolare contro la Rio Tinto Corporation.

Crediamo che nei prossimi anni assisteremo alle conseguenze di questa massiccia applicazione dei metodi di lotta anarchici tra gli studenti attualmente impegnati nelle occupazioni. È innegabile che questa adozione diffusa di tattiche radicali modificherà in modo permanente il modo in cui migliaia di studenti intendono la politica e l’organizzazione politica. Questi studenti hanno sperimentato in prima persona che, invece di affidarsi a partiti, parlamenti e altre strutture di potere gerarchiche e autoritarie, è del tutto possibile per le persone decidere direttamente sulla propria vita e partecipare attivamente alla discussione, alla proposta e alla presa di decisioni su questioni che riguardano le loro vite e i loro interessi. Dopo un’esperienza del genere, diventa incredibilmente difficile tornare all’illusione capitalista in cui il voto alle elezioni borghesi ogni pochi anni è equiparato alla partecipazione politica. Crediamo che questa esperienza di massa di auto-organizzazione crei un terreno eccezionalmente fertile per la diffusione di idee radicali, anticapitaliste e anarchiche, che potrebbero contribuire alla crescita del movimento nei prossimi anni.

Ritieni che il modo in cui sono organizzate le occupazioni studentesche sia in linea con i principi dell’anarcosindacalismo?

Sebbene le occupazioni siano organizzate sulla base del “The Occupation Cookbook” e seguano fondamentalmente i principi della democrazia diretta, ci sono diverse deviazioni pratiche. Le assemblee non funzionano in modo uniforme in tutte le università, poiché ci sono differenze tra città e facoltà. Data la portata del movimento, si stanno compiendo ulteriori sforzi per coordinare le città. Il movimento studentesco non è ideologicamente di sinistra: si concentra sull’auto-organizzazione e sulla democrazia diretta come principi operativi, ma senza una comprensione ideologica esplicita delle radici, del significato e del potenziale di tale approccio. Il movimento non è anticapitalista, ma non è nemmeno infuso di idee reazionarie e di destra.

Tuttavia, ciò che è particolarmente interessante è che il movimento di protesta ha resistito alla logica abituale dell’ideologia neoliberale dominante, nella quale i partiti e le organizzazioni di opposizione hanno cercato senza successo di cooptarlo. Si potrebbe dire che il movimento esiste in un grande vuoto ideologico, dove le idee di estrema destra e neoliberali non possono penetrare a causa della modalità direttamente democratica di auto-organizzazione. Allo stesso tempo, anche le forze anticapitaliste non sono in grado di incanalare ideologicamente il movimento, a causa dell’assenza di un movimento di massa di sinistra in Serbia.

L’aspetto cruciale, tuttavia, è che, a differenza dei liberali e dell’estrema destra, le forze di sinistra non hanno cercato di strumentalizzare il movimento o di presentarsi come suoi leader. Al contrario, vi hanno partecipato come individui, in linea con i principi politici progressisti, lottando per gli interessi degli studenti e per la realizzazione delle loro richieste.

Eventi recenti e reazioni sociali

Negli ultimi mesi la Serbia è stata in subbuglio. Come percepisce le recenti proteste e il generale malcontento sociale?

Il sentimento collettivo dopo l’orribile tragedia di Novi Sad è stato un profondo senso di angoscia, racchiuso nello slogan “Tutto deve finire”. È stata una reazione semplice ma potente: un riconoscimento del fatto che è successo qualcosa di terribile, che siamo nel mezzo di una profonda crisi sociale e che la vita non deve continuare come al solito. L’istinto che si cela dietro a “Tutto deve finire” rivela una diffusa consapevolezza che il profitto non dovrebbe mai avere la precedenza sulle vite umane. Tutti lo pensano, tutti sono profondamente preoccupati.

C’è un odio immenso verso il governo in carica e una profonda delusione verso l’opposizione.

In risposta, gli studenti hanno espulso dal movimento tutti i partiti politici, i politici di opposizione, le ONG e le organizzazioni di destra, assicurando che la loro lotta rimanga indipendente da manipolazioni politiche esterne.

Che ruolo hanno avuto gli anarchici nelle recenti mobilitazioni? Ci sono stati interventi specifici o forme di azione che avete adottato?

Gli anarchici hanno avuto un ruolo nell’insistere sull’adesione ai principi della democrazia diretta, nel mantenere l’indipendenza delle proteste e nel collegare il movimento studentesco con gli operai e i contadini. Anche gli appelli allo sciopero generale e al boicottaggio delle grandi catene di supermercati sono stati presenti, ma non sono stati un’esclusiva degli anarchici: sono stati condivisi da molti altri esponenti della sinistra e da un segmento del movimento studentesco che comprende e sostiene questi principi, anche se non si identifica esplicitamente come anarchico o anticapitalista.

Inoltre, gli anarchici all’interno del movimento studentesco hanno sempre sottolineato l’importanza dell’auto-organizzazione e dell’auto-formazione attraverso varie attività libere e autonome all’interno degli spazi universitari – tra cui discussioni didattiche, proiezioni di film, dibattiti e gruppi di lettura.

Il fatto stesso che la democrazia diretta e l’occupazione come forma di azione diretta siano state adottate su scala così massiccia all’interno del movimento studentesco rappresenta una vittoria significativa per le idee anarchiche, anche in un contesto in cui la maggior parte degli studenti non si identifica esplicitamente come anarchici. Il processo politico stesso, tuttavia, ha un effetto radicalizzante sui partecipanti, spingendoli a sfidare l’autorità, ad auto-organizzarsi e a sperimentare in prima persona che le strutture gerarchiche non sono né necessarie né inevitabili.

Quali sono le prospettive di questi movimenti, soprattutto dopo i recenti avvenimenti? Credi che ci possa essere un cambiamento sociale più diffuso, o si stanno coltivando illusioni in gran parte della società serba?

È una domanda difficile a cui rispondere, perché è quasi impossibile valutare l’intera portata del movimento mentre si sta ancora svolgendo. La situazione è in continuo mutamento, ogni giorno vengono prese nuove decisioni nelle assemblee e il governo cerca continuamente di manipolare le informazioni e di mettere alcuni settori dell’opinione pubblica contro gli studenti. Solo quando le richieste saranno pienamente soddisfatte, in accordo con le valutazioni degli studenti stessi all’interno delle assemblee, saremo in grado di valutare in che misura il movimento studentesco abbia portato un cambiamento sociale duraturo. In questo momento, vediamo il potenziale per una qualche forma di cambiamento sociale, ma non crediamo che ci sia un reale potenziale per una trasformazione sistemica che sostituisca il capitalismo neoliberale con un ordine sociale egualitario. Poiché il movimento studentesco non è un movimento di classe della classe operaia e non ha sviluppato una chiara articolazione della lotta di classe o della politica anticapitalista, non esiste una possibilità realistica per una trasformazione fondamentale del sistema sociale. Tuttavia, vogliamo sottolineare che non ci siamo mai aspettati che il movimento studentesco guidasse una rivoluzione anticapitalista. Quello che ci aspettiamo, e che in parte sta già accadendo, è la radicalizzazione degli studenti e l’emergere di una nuova generazione di attori politici – una generazione che, attraverso l’esperienza diretta della lotta, può evolvere verso l’anticapitalismo con una conoscenza pratica dei metodi anarchici di resistenza politica.

Il più ampio movimento di classe in Serbia

Qual è lo stato attuale del movimento di classe in Serbia? Esistono reti di resistenza da parte dei sindacati o dei collettivi autonomi?

Il movimento di classe in Serbia è a un livello estremamente basso ed è generalmente limitato a un piccolo numero di gruppi anarchici, comunisti e di sinistra impegnati in vari aspetti della lotta di classe. Non esiste un’organizzazione radicale anticapitalista sotto forma di spazi autonomi, squat o centri auto-organizzati. Tuttavia, nell’ambito delle proteste in corso, un gruppo auto-organizzato di studenti ha recentemente occupato il Centro culturale studentesco (SKC) di Belgrado. Per decenni, la SKC non ha avuto alcun legame con gli studenti, ma è servita come piattaforma di riciclaggio di denaro per vari capitalisti attraverso l’organizzazione di eventi musicali privati e l’affitto di spazi a imprese private. Una sera, gli studenti hanno preso il controllo dell’edificio e, in un’assemblea, hanno votato per l’occupazione, chiedendo che il controllo dell’SKC fosse restituito agli studenti e che questi ultimi avessero davvero voce in capitolo nella programmazione dell’istituzione. Il concetto di occupazione e recupero degli spazi è parte integrante dell’ideologia anarchica e l’espansione della lotta studentesca oltre le università, con l’occupazione di altre istituzioni come la SKC, rappresenta un passo significativo nella radicalizzazione di un segmento di studenti. Gli anarchici di vari collettivi partecipano attivamente alle lotte sociali e, al meglio delle loro possibilità, sostengono l’auto-organizzazione di diversi settori del movimento operaio. Attualmente, in tutta la Serbia si sentono appelli per assemblee e scioperi dei lavoratori. Sebbene la maggior parte dei sindacati sia sotto il controllo del partito al potere, stanno emergendo segni di resistenza interna, con i membri dei sindacati che prendono le distanze dalla leadership ufficiale del sindacato, portando a scissioni sindacali e alla formazione di nuovi sindacati dei lavoratori indipendenti. Come sempre nella storia, i grandi sindacati svolgono il ruolo di cavallo di Troia del capitalismo, con il compito di placare l’insoddisfazione dei lavoratori piuttosto che lottare per i loro interessi.

Vedi un potenziale di convergenza tra le diverse lotte sociali (studentesche, sindacali, antifasciste, ecologiche) in Serbia, e con quali richieste?

Da tempo sono in corso proteste ambientaliste contro la società Rio Tinto, che continua a cercare di avviare l’estrazione del litio nella Serbia occidentale, un progetto che porterebbe all’ecocidio e alla distruzione dell’ambiente per milioni di persone. Alcuni anni fa, proteste di massa con blocchi stradali su larga scala hanno costretto il governo a fermare ufficialmente il progetto di Rio Tinto. In seguito, però, è emerso che l’estrazione del litio è stata solo rimandata, in quanto l’Unione Europea – soprattutto la Germania – ha fatto pressioni sul governo serbo affinché riprendesse il progetto perché “ha bisogno di quel litio”. In termini di convergenza tra il movimento studentesco e altre lotte sociali, c’è una sovrapposizione tra persone che hanno partecipato alle proteste studentesche e successivamente si sono impegnate in: proteste contro le mini centrali idroelettriche; blocchi stradali anti-Rio Tinto; lotte operaie; organizzazione antifascista; resistenza contro la mafia degli sfratti; azioni antimilitariste; solidarietà con il popolo palestinese e lotta contro il genocidio in Palestina. Questa sovrapposizione suggerisce che un segmento dell’attuale movimento studentesco probabilmente continuerà a impegnarsi in varie lotte sociali in futuro, soprattutto se le assemblee di democrazia diretta rimarranno attive nei campus universitari anche dopo la fine delle occupazioni. Uno degli obiettivi più importanti del movimento dovrebbe essere quello di istituire le assemblee come organo permanente di auto-organizzazione studentesca e di presa di decisioni dopo questa ondata di proteste.

Collegamenti regionali e internazionali

Qual è il significato della solidarietà internazionale per il movimento in Serbia? Esistono già legami con compagni di altri Paesi?

Crediamo che i movimenti anticapitalisti non siano sufficientemente collegati a livello internazionale. Tuttavia, nel contesto del movimento studentesco, studenti della Croazia, del Montenegro, della Slovenia e di altri Paesi hanno già dimostrato pubblicamente la loro solidarietà ed espresso il loro sostegno alle occupazioni studentesche in Serbia.

Come percepisci il concetto di giustizia sociale, soprattutto in un periodo di conservatorismo delle persone e di autoritarismo degli Stati?

Viviamo in tempi profondamente incerti, in cui assistiamo quotidianamente a un massiccio spostamento a destra in tutto il mondo. Quando il liberalismo marcisce, puzza di fascismo.

Land&Freedom, traduzione a cura della redazione

PRIMA PARTE DELL’INTERVISTA QUI

Immagine da autonomija.info