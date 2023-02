Confine polacco-bielorusso. Ancora persone nella foresta.

Pubblicato sul sito della Federazione Anarchica Polacca

Seconda metà di gennaio al confine tra Polonia e Bielorussia. L’attenzione dei media è terminata da tempo, le autorità ci hanno bombardato di rassicurazioni sull’efficacia della barriera di confine. Naturalmente, nonostante tutto questo, le persone cercano ancora di raggiungere un luogo in cui siano al sicuro e possano condurre una vita normale. Nessun muro o violenza da parte dei servizi li fermerà. Per questo motivo siamo ancora a Podlasie e stiamo portando avanti le attività di soccorso. Nelle ultime settimane sono effettivamente diminuiti i tentativi di attraversare il confine, ma a volte, negli ultimi 17 mesi, il numero è già sceso, per poi tornare improvvisamente alle stelle. Le persone sono meno, ma sono ancora qui. Recentemente abbiamo avuto notizia del ritrovamento di altri corpi al confine. Ieri sera abbiamo incontrato tre persone nella foresta, tre giovani uomini provenienti dal Sudan. Quando li abbiamo trovati erano fradici, congelati e affamati. In Podlasie non c’è gelo al momento, ma le notti sono fredde e molto umide: questo tempo è ancora più opprimente delle temperature minime. Dopo aver trascorso diverse ore nella foresta, anche con i vestiti buoni, si è congelati, l’umidità filtra attraverso strati di pubblicato sul sito della Federazione Anarchica Polacca vestiti. Erano nella foresta da diversi giorni. Era molto buio, riuscivamo a malapena a vederli. Uno degli uomini giaceva immobile. I suoi compagni di viaggio lo chiamarono, ma lui non rispose. La paura che accompagna chiunque presti aiuto alla frontiera ci ha attraversato la mente. Ci siamo avvicinati e gli abbiamo scosso la spalla. Una volta. Una seconda. Dopo un attimo, ovviamente un attimo che ci è sembrato molto lungo, ha aperto gli occhi. Parlava a bassa voce e si vedeva che era esausto. Aveva un ginocchio danneggiato, probabilmente a causa di una barriera di confine eretta per milioni di euro. Due degli uomini non erano ancora maggiorenni. Hanno tentato per due mesi, sono stati picchiati e derubati, sono stati sottoposti più volte a spintoni. Non avevano contatti con il mondo, entrambi i telefoni erano stati danneggiati dalle guardie di frontiera polacche – il noto metodo di distruggere le prese di ricarica. Gli abbiamo fasciato il ginocchio, gli abbiamo offerto una zuppa calda e del tè. Li abbiamo aiutati a cambiarsi con abiti asciutti. Il loro viaggio continua, sono ancora vivi. Nonostante i servizi di frontiera abbiano fatto di tutto per privarli della vita e della speranza. Ci sono ancora persone nella foresta. Saranno lì per sempre, finché i governi del Nord globale non cambieranno le loro politiche e non garantiranno il diritto alla libera circolazione. La determinazione di chi fugge dalla guerra e dalla povertà è molto più forte dei muri, delle ginocchia slogate, dei congelamenti e del rischio di morte. Non possiamo dimenticarlo. Non possiamo far finta di non vederlo. Parlarne, scriverne. Sostenere le persone e i gruppi che aiutano al confine. Chiediamo insieme di cambiare questo sistema.

No Borders Team