Bilancio n°1/2025

Bilancio n. 1

ENTRATE

PAGAMENTO COPIE

VOLTERRA Spazio Libertario Pietro Gori €55,00 EMPOLI P.Becherini €30,00; MILANO Federazione Anarchica Milanese €105,00; PORDENONE Circolo Zapata €15,00; LIVORNO Federazione Anarchica Livornese €110,00

Totale €315,00

ABBONAMENTI

FORTE DEI MARMI G.Puliti (cartaceo) €55,00; BIELLA B.Saiu (cartaceo) €55,00; ROMA G.Coata (cartaceo+gadget) €65,00; ARIGNANO S.Pozzo (cartaceo) €55,00; PISA R.Paolicchi (cartaceo) €55,00; APRILIA D.Tamburlini (cartaceo) €55,00; NOVARA R.Santi (cartaceo) €55,00; GENOVA QUINTO G.Fucile (cartaceo+gadget) €65,00; CAMAIORE M.Biondi (cartaceo+gadget)€65,00; PALLERONE C.Catelani (cartaceo) €55,00; S.GIOVANNI IN PERSICETO I.D’Angelo (cartaceo) € 55,00; ROVATO S.Pagani (cartaceo) €55,00; ROMA A.Caporossi (cartaceo) €55,00; MASSINO VISCONTI L.Verminetti (cartaceo) €35,00; EMPOLI P.Becherini (cartaceo+gadget) €65,00; S.PIETRO IN CARIANO S.Bellotti (cartaceo+gadget) €65,00; TORRI DI QUARTESOLO I.Rui (pdf) €25,00; ROMA N.Rizzi (pdf) € 25,00; SPILAMBERTO C.Gozzoli (pdf) €25,00; SLP T.Biagetti (pdf) €25,00; RIMINI G.Botteghi (pdf) €25,00; MARINO S.Circolo (pdf) €25,00; CIPRESSA M.T.Bracco (pdf) €25,00; BOLZANO R.Marzetta (pdf) €25,00; PIACENZA S.Rattotti (pdf) €25,00; PALMANOVA G.Durì (pdf) € 25,00; FORLIMPOPOLI A.Papi (pdf) €25,00; ROMA A.Plebani (pdf+gadget) €35,00; RIVOLI P.Capra (pdf) €25,00; SARZANA R.Bertolla (pdf+gadget) €35,00; MILANO C.Grado (pdf) €25,00; AREZZO Anarchici Colcitronesi (pdf) €25,00; IMOLA C.Falconi (cartaceo) €55,00; PORDENONE F.Tonietti (cartaceo) €55,00; NAPOLI N.DeCorneliis (cartaceo) €55,00; COGORNO E.Foppiani (cartaceo) €55,00; CAGLIARIG.Coraddu (cartaceo)€55,00; TERNI M.Celentano (cartaceo) €55,00; BOLZANO E.Antonioli (cartaceo) €55,00; BERGAMO M.Colelli (cartaceo) €55,00; TRIESTE G.Paciucci (cartaceo) €55,00; PADOVA F.Centamore (cartaceo) €55,00; SORI A.Zanin (cartaceo+gadget) €65,00; AYMAVILLES M.A.Dotta (cartaceo+gadget) €65,00; BIDOGNO L.Ferracin (estero) €90,00; CASLANO E.Zarro (estero) € 90,00; VILLAFRANCA L. R.Manganelli (pdf) €25,00; NETTUNO C.Pecchia (cartaceo+gadget) €65,00; CASTELFIORENTINO A.Latini (cartaceo+gadget) €65,00; ISCHIA V.Italiano (pdf+gadget) €35,00; ASTI W.Spessa (cartaceo) €55,00; ASTI CDL Felix (cartaceo) €55,00; MILANO F.Schirone (cartaceo) € 55,00; MILANO F.Schirone (pdf) € 25,00; GROTTAMMARE G.Gioia (cartaceo+gadget) €65,00; ORANI A.Lombardo (cartaceo) €55,00; CASTELBOLOGNESE Biblioteca Libertaria Armando Borghi (cartaceo) €55,00; CASTELBOLOGNESE Biblioteca Libertaria Luigi Dal Pane (cartaceo) €55,00; CASTELBOLOGNESE G.Landi (cartaceo) €55,00; CASTELBOLOGNESE Centro Studi F.S.Merlino (pdf) €25,00; MILANO Massimo e Mariella (pdf) €25,00; MILANO P.Messina (pdf) €25,00; ALBA G.Gerace (cartaceo) €55,00; ORGOSOLO F.Salis (cartaceo) €55,00; VERRUA SAVOIA G.Capuzzo (pdf) €25,00; VIGEVANO D.Corraro (pdf) €25,00; BOLLATE P.Marongiu (cartaceo+gadget) €65,00; MILANO F.Vercellino (cartaceo) €55,00; SANTA MARINELLA M.Panunzi (pdf+gadget) €35,00; ROMA L.Fabriani (cartaceo+gadget) €65,00; TORINO P.Gorini (cartaceo) €55,00; FERENTINO S.Marini (cartaceo) €55,00; CALCINAIA A.Pieroni (cartaceo+gadget) €65,00; slp F.Corriga (pdf) €30,00; PARIGI M.Mulas (pdf) €25,00; PRATO T.Manetti (cartaceo) €55,00; PORDENONE C.Tonsig (cartaceo) €55,00; DRENA A.Bombardelli (cartaceo+gadget) €65,00; MILANO D.Tueta (pdf) €25,00; MILANO S.A.Mazzari (cartaceo) €55,00; TORINO D.Martinelli (cartaceo+gadget) €65,00; MILANO R,Seregni (cartaceo) €55,00; TIARNO DI SOPRA C.Tiboni (pdf) €25,00; MONTEBELLUNA A.Pernechele (cartaceo+gadget) €65,00; CERIANO I.Proietti (pdf) €25,00; PERUGIA R.Paccoia (cartaceo) €55,00; BRUNICO A.Roselli (cartaceo) €35,00; BIELLA P.DiCarlo (cartaceo+gadget) €65,00; NOVARA D.Argirò (cartaceo) €55,00; TERRE DEL RENO P.Govoni (cartaceo+gadget) €65,00; SIENA P.Navarrini (cartaceo) €55,00; SAN MINIATO R.Bertini (cartaceo) €55,00; BURGIO G.Colletti (cartaceo)€55,00; S.LORENZO DEL V. V.Giordano (3 cartacei) €165,00; VILLA CORTESE R.Ermini (cartaceo) €55,00; LIVORNO E.Valmassoi (pdf) €25,00; SASSARI S.Concas (cartaceo) €55,00; BOLOGNA A.Senta (cartaceo+gadget) €65,00; MADRID A.Gonzalez Martinez (cartaceo) €90,00; OSTUNI O.Casavola (cartaceo) €55,00; CALAVINO I.Zanetti (pdf) €25,00; SLP A.Weibel €200,00; CEVA F.V.Lequio (cartaceo+gadget) €65,00; GINEVRA M.Gallio (cartaceo) €90,00; TRIESTE A.Paschini (cartaceo) €55,00; BOVISIO M. R.Seregni (pdf) €25,00; SLP A.Halgand (pdf) €25,00; GENOVA P.Rinaldi (pdf) €25,00; MILANO F.Eva (pdf) €25,00; PARMA D.Serventi (cartaceo) €55,00; FARA GERA D’ADDA M.Bussini (pdf) €25,00; CASTELLINA IN CHIANTI A.Barbero (cartaceo) €35,00; S.GIOVANNI IN PERSICETO S.Montanari (cartaceo) €55,00; ROMA L.Procacci (cartaceo) €55,00; CHIETI F.Palombo (pdf) €25,00; SENIGALLIA C.Del Moro (cartaceo) €55,00; TOLFA L.Angelini (cartaceo+gadget) €65,00; INVERUNO M.Rossi (cartaceo) €55,00; ARZANO D.DeRosa (pdf) €25,00

Totale €5.965,00

ABBONAMENTI SOSTENITORI

LARDERELLO F.Tognetti €80,00; VERONA M.Guerra €80,00; AREZZO G.Sacchetti €80,00; IMPRUNETA V.Mordini €80,00; NAPOLI G.Scelzo €80,00; MILANO Massimo e Mariella €80,00; PALERMO S.Vaccaro €80,00; FIRENZE S.Meli €80,00; FIRENZE M.Noferini €80,00; TRIESTE P.Giachin €80,00; ALASSIO A.Trifoglio €80,00; BERGAMO S.Gori €80,00; ROMA G.Lustri €80,00; PERUGIA F.Costantini €80,00; CORTONA I.Giaccheri €80,00; ROMA F.Giovannini “Che questo fuoco non si spenga” €80,00; PALAGIANO V.Pastella €80,00; MONOPOLI T.Fuso €80,00; ROMA C.Capuano €80,00; FALCIANO-RSM G.L.Fabbri €80,00; FIRENZE G.Biagioni €80,00; slp M.Angioli €80,00; TORINO M.Pappagallo (2 pdf) €50,00

Totale €1.810,00

SOTTOSCRIZIONI

MILANO Zero In Condotta €739,73; CIVITAVECCHIA M.Luciani €15,00; BIELLA B.Saiu €45,00; ARIGNANO S.Pozzo €45,00; PISA R.Paolicchi €10,00; VILLA D’ALME’ A.Gotti €150,00; NOVARA R.Santi €45,00; PALLERONE C.Catelani €15,00; FORLIMPOPOLI A.Papi €5,00; RIVOLI P.Capra €15,00; SARZANA R.Bertolla € 5,00; MILANO C.Grado €25,00; AREZZO Anarchici Colcitronesi €25,00; IMPRUNETA V.Mordini €920,00; SOTTER CREEK F.D’Alessandro € 500,00; CASLANO E.Zarro €10,00; VILLAFRANCA L. R.Manganelli €75,00; NETTUNO C.Pecchia €35,00; CASTELFIORENTINO A.Latini €35,00; ISCHIA V.Italiano €65,00; NAPOLI G.Scelzo €20,00; MILANO P.Messina €25,00; LIVORNO A.DelRio €50,00; LIVORNO C.Fabbrizi €20,00; LIVORNO N.Nardi €40,00; PALERMO S.Vaccaro €40,00; GROTTAMMARE G.Gioia €85,00; VIGEVANO D.Corraro €10,00; SANTA MARINELLA M.Panunzi €15,00; PARIGI M.Mulas €75,00; PERUGIA F.Costantini €20,00; MILANO F.Schirone €70,00; MILANO F.Vercellino €145,00; BERGAMO S.Gori €220,00; ROMA G.Lustri €20,00; MILANO D.Tueta €75,00; MILANO R,Seregni €5,00; TIARNO DI SOPRA C.Tiboni €50,00; SIENA P.Navarrini €45,00; MONOPOLI T.Fuso €20,00; OSTUNI O.Casavola €45,00; slp M.Angioli €20,00; TORINO M.Pappagallo €50,00; VENEZIA In ricordo del compagno Giusepppe Brunetti da parte del figlio Giorgio €100,00; CALAVINO I.Zanetti €95,00; GINEVRA M.Gallio €10,00; S.GIOVANNI IN PERSICETO S.Montanari €45,00; CHIETI F.Palombo€75,00; ARZANO D.DeRosa €25,00

Totale €4.294,73

TOTALE ENTRATE €12.384,73

USCITE

Stampa n° 39 -€ 611,00

Spedizione n° 39 -€ 369,13

Fattura fedex novembre 2024 -€630,35

Carta -€2432,98

Gadget Zero In Condotta -€739,73

TOTALE USCITE -€4.783,19

saldo n. 1 €7.601,54

saldo precedente €5.465,32

SALDO FINALE €13.066,86

IN CASSA AL 18/01/2025 €18.220,82

Da Pagare

Stampa n° 1 -€611,00

Spedizione n° 1 -€ 367,80

Rimborso anticipo fondi -€2.500,00